Nóng: Bão số 13 vừa vào đất liền, tàn phá nhiều nhà cửa

Lúc 19 giờ tối 6-11, ghi nhận của PV Báo SGGP, tại ven biển Quy Nhơn (Gia Lai), trời bắt đầu lặng gió, người dân ra đường để kiểm tra nhà cửa và thiệt hại ban đầu.

Một nhà hàng bị bão cuốn sập ở phường Quy Nhơn Nam

Tại khu vực dân cư ven đường An Dương Vương, nhiều ngôi nhà, hàng quán, công trình bị gió bão đánh sập, tốc mái. Tại đường Lương Đắc Bằng, nhiều nhà cửa, hàng quán bị gió bão tàn phá, có 2 hàng quán bị đánh sập hoàn toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Vy (35 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, hàng quán của anh đã bị gió bão cuốn tan hoang. “Khoảng 17 giờ chiều, tôi đang ở trong quán để chằng chống bảo vệ tài sản. Lúc đó, gió quá mạnh giật văng mọi thứ, trụ nhà bị bốc lên cao. Tôi chỉ kịp bỏ chạy ra ngoài thì cả quán đổ sập. Sau khi trở lại thì quán bay hết tất cả, chỉ còn trơ lại một số khung sắt đổ gãy. Tài sản gần 1 tỷ đồng đầu tư, giờ coi như trắng tay”, anh Vy buồn bã nói.

Nhà hàng bị cuốn văng, tan hoang ở đường Lương Đắc Bằng, phường Quy Nhơn Nam

Cảnh tan hoang sau khi bão số 13 vào đất liền

Tương tự, chị Lê Như Thanh Thúy (phường Quy Nhơn Nam) lo lắng nói: “Lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão sức gió mạnh như vậy. Nhà hàng của tôi bị gió bão cuốn phá hư hại nặng, nhiều người dân khác cũng bị thiệt hại rất lớn. Nếu sức gió này tiếp tục kéo dài thì tan hoang hết”.

Nhiều tuyến đường, cây cối, kiến trúc đổ gãy

Đến 20 giờ, gió bão quay trở lại, tiếp tục gào rú kéo dài. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh vẫn đang duy trì, theo dõi các diễn biến phức tạp của bão. “Hiện gió bão đang giật mạnh, phức tạp. Lực lượng quân đội, công an cùng xe thiết giáp được huy động để hỗ trợ các nhà dân bị hư hại, sập”, ông Thương thông tin nhanh.

>>>Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận thiệt hại ban đầu ở Quy Nhơn (Gia Lai):

NGỌC OAI