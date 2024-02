Phá chuyên án lớn, thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều ngày 3-2, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ hàng chục ngàn viên ma túy.

Đối tượng Trần Thị Lan (thứ 3 từ trái sang), đối tượng Nguyễn Thị Truyền (thứ 2 từ phải sang) cùng tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua tuyến cửa khẩu Tri Lễ (huyện Quế Phong). Công an huyện Yên Thành đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 22-1, Ban chuyên án xác định, trong vài ngày tới, đối tượng sẽ đưa “hàng” về Việt Nam. Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) và công an các huyện Quế Phong, Diễn Châu, Quỳ Hợp tiến hành phá án.

Đến 17 giờ ngày 2-2, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu), Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Trần Thị Lan (SN 1962, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Thị Truyền (SN 1958, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 48.000 viên ma túy tổng hợp và các tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

