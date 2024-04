Phá đường dây “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, cho vay gần 4.000 tỷ đồng

Công an xác định nhóm Đỗ Minh Hải hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ để cho vay gần 4.000 tỷ đồng và thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Hải tại cơ quan công an

Ngày 24-4, Công an quận 4 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Triển (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận), Verevkin Vladimir (sinh năm 1990, quốc tịch Nga), Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, bằng nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.

Qua đeo bám, công an xác định hoạt động cho vay lãi nặng nói trên xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online, thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả 2 công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Hải và cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận). Để quản lý và điều hành, Hải thuê Triển làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H và Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam. Hải thuê Diễm làm Giám đốc khối vận hành và Hiếu làm Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

Công an xác định, đường dây cho vay của nhóm Hải có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể theo từng công đoạn như: tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn...

Nhóm hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Công an tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng

Nhóm lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.

Qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, tổng số tiền thu về gần 4.700 tỷ đồng.

Công an xác định, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hiện công an đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.

CHÍ THẠCH