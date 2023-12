Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong căn nhà ở quận Tân Bình

Ập vào căn nhà ở đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình, TPHCM), công an phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy.

Ngày 15-12, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ 45 cùng ngày, Công an quận Tân Bình cùng Công an phường 15 ập vào kiểm tra căn nhà (1 trệt, 3 lầu) ở số 87/117/5 đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình). Qua kiểm tra 2 phòng, công an phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy.

Ma túy thu giữ

Thấy công an, nhóm đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng bị chốt chặn, khống chế.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Chính, Nguyễn Trung Tính (cùng sinh năm 2002) Đỗ Văn Hẹ (sinh năm 2004), Nguyễn Minh H. (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Bình Định) và H Ngõ Niê (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Test nhanh, Chính, Hẹ, Tính, H Ngõ Niê đều dương tính với ma túy.

Qua làm việc, cả 4 đối tượng đều thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Cà Mau) với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng ma túy.

Lanh giấu ma túy trong dây buộc rèm cửa sổ phòng

Kiểm tra phòng ở tầng 1, công an phát hiện bắt giữ Lanh. Lanh khai nhận cất giấu ma túy trong dây buộc rèm cửa sổ. Lanh còn khai ma túy do Hiếu cung cấp, đồng thời giúp sức cho Hiếu bán ma túy với tiền công 9 triệu/tháng và đã làm được 9 ngày.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

CHÍ THẠCH