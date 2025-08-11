Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, con người

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, các ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu là nguồn tài liệu quý, thể hiện tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm đối với tương lai của TPHCM.

Ngày 11-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Giải bài toán mức sinh thấp

Trong buổi góp ý, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh, hiện nay, thách thức lớn nhất của TPHCM là làm sao duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và dựa trên nền tảng phát triển bền vững về con người. Tuy nhiên, "siêu đô thị" TPHCM có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước nhưng lại có mức sinh thấp nhất.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, để duy trì mô hình tăng trưởng hai con số, mỗi năm thành phố cần tăng 2,5% lao động, tương đương 800.000 đến 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm. Điều này đòi hỏi TPHCM phải có kế hoạch cụ thể về xây dựng nhà ở, hạ tầng xã hội và dịch vụ thiết yếu cho lực lượng lao động nhập cư – yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh bài toán dân số, các đại biểu cũng góp ý nhiều vấn đề chiến lược để phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, quy hoạch... Ngoài ra, trong văn kiện phải thể hiện rõ việc cố gắng xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc cũ, các dự án kéo dài như làm nhanh chóng đầu tư, khép kín đường Vành đai 2, tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới.

Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Võ Viết Thanh góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Võ Viết Thanh đề nghị, TPHCM phải siết chặt quản lý quy hoạch, chấm dứt tình trạng “thả nổi” xây dựng cao tầng gây quá tải hạ tầng và gia tăng áp lực dân số. Đồng thời góp ý thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, xây dựng kịch bản ứng phó với biến động khó lường của kinh tế – chính trị toàn cầu.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đề xuất phát huy đột phá thể chế qua thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong thành phố, tận dụng cơ chế doanh nghiệp đầu tư tài chính nhà nước để phát triển hạ tầng, kết hợp thu hút doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia phát triển hạ tầng đô thị.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu đề xuất thành phố đẩy mạnh liên kết vùng, bởi không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào nội lực mà thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong khu vực.

Phát triển trung tâm văn hóa

Nhiều ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh, để TPHCM phát triển bền vững và xứng tầm, văn hóa phải trở thành một trụ cột song hành cùng kinh tế. Đồng chí Nguyễn Văn Đua góp ý thêm, yếu tố văn hóa là thành tố hết sức quan trọng đối với một đô thị ngang tầm khu vực và thế giới; một thành phố xứng tầm không chỉ có phát triển kinh tế hay tài chính là đủ. Đồng chí nhận xét, TPHCM có nội lực để phát triển thành trung tâm văn hóa. Đây không chỉ là ước vọng mà là mục tiêu hoàn toàn khả thi.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác cán bộ, các ý kiến đều nhận xét, đội ngũ cán bộ là nhân tố then chốt bảo đảm thực hiện thành công mọi mục tiêu. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đề nghị bổ sung yếu tố “nghĩa tình” vào chủ đề đại hội, coi đây là giá trị gắn bó mật thiết với công tác cán bộ.

Bà nhấn mạnh, cần chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, nhất là người đứng đầu; đồng thời củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở các phường, xã, đặc khu của TPHCM - nơi trực tiếp gần dân, sát nhân.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đề xuất công tác cán bộ cần mạnh dạn bổ nhiệm người xứng đáng, có uy tín, đồng thời quan tâm đến cán bộ cơ sở trong bối cảnh có quá nhiều áp lực và nhiệm vụ mới hiện nay.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu đề nghị quan tâm sâu sát đến từng chi bộ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên xem “họ suy nghĩ gì, họ sống ra sao, họ làm gì”. Đảng có vững thì nước mới bền nên cần đầu tư hơn nữa, đầu tư ở cơ sở, trong đó ưu tiên đầu tư cho Đoàn Thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, các ý kiến góp ý là nguồn tài liệu quý, thể hiện tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm đối với tương lai của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, các ý kiến góp ý là nguồn tài liệu quý, thể hiện tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm đối với tương lai của TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện để văn kiện trình Đại hội thật sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Văn kiện sẽ khẳng định quyết tâm xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ logistic, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đồng thời là đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống – nơi văn hóa được phát huy, con người được tôn vinh và đội ngũ cán bộ thật sự tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.

Phát huy đoàn kết của 14 triệu dân TPHCM Nhấn mạnh, đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, sức mạnh kinh tế của TPHCM chỉ có thể phát huy tối đa khi dựa trên sự đoàn kết của 14 triệu người dân. Người dân có khát vọng vươn mình thì cả dân tộc mới vươn mình. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG Cùng quan điểm này, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đề xuất mục tiêu tổng quát của thành phố phải khắc họa rõ bản sắc: “TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống”, hướng tới lọt vào top 100 thành phố đáng sống toàn cầu. “Thành phố đáng sống” không chỉ là một danh hiệu mà còn bao hàm chỉ số hạnh phúc và chất lượng sống của người dân.

Tin liên quan TPHCM lấy ý kiến lãnh đạo nghỉ hưu góp ý xây dựng báo cáo chính trị

VĂN MINH - THU HƯỜNG