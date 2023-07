Phim truyền hình đầu tiên về món cá bống kho tộ truyền thống

Đạo diễn Nguyễn Quang Minh cho biết: “Khi làm bộ phim này, tôi muốn quảng bá và giới thiệu rộng hơn ẩm thực Việt Nam. Tôi muốn món ăn này phải được nhân rộng, không chỉ ở một vùng miền nào đó. Tuy nhiên, bộ phim sẽ không đi theo hướng chỉ cách thức nấu món ăn này như nào để thành công. Quảng bá một món ăn truyền thống của người dân miền Tây và giá trị của tình thân chính là hai yếu tố song song, xuyên suốt toàn bộ nội dung phim”.

Biên kịch Nguyễn Thị Anh Đào cũng cho biết thêm, khi làm phim về đề tài miền Tây có rất nhiều làng nghề, món ăn truyền thống đã được các nhà làm phim khắc họa. Do đó, chị và nhóm biên kịch rất trăn trở sẽ đưa đặc trưng nào.

“Chúng tôi quyết định chọn cá bống kho tộ vì hình ảnh con cá bống khá gần gũi với người cha, đó là sự thầm lặng, nhẫn nại và luôn chọn công việc vất vả về phần mình”, biên kịch Anh Đào cho biết.

Cũng theo đạo diễn Quang Minh và biên kịch Anh Đào, bộ phim còn muốn truyền tải một thực trạng nổi bật trong xã hội hiện nay: con cái bỏ quê lên phố làm việc, mưu sinh để các bậc cha mẹ ở nhà sống 1 mình giống như hoàn cảnh được miêu tả trong phim.

Bống thời 4.0 tái hiện cuộc sống gia đình ông Bảy - một gia đình điển hình ở miền Tây. Với nghề kho cá bống truyền thống đã giúp ông nuôi lớn 3 con. Và giờ khi đã lớn tuổi, ông muốn trao cho các con tình yêu ẩm thực qua hương vị đậm đà của tộ cá bống kho.

Ông Bảy có 3 người con là Khánh Vũ, Khánh Vân và Khánh An. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi cuộc sống… nhưng cả ba người con đều có điểm chung là không thích nghề cá bống kho gia truyền của cha mình. Ông Bảy đau đáu với điều đó. Ông tìm mọi cách để có thể lôi kéo con trai út là Khánh An nối nghiệp.

Đạo diễn Quang Minh cho biết, chính sự đau đáu của người cha, muốn con theo nghề đã tạo nên những xung đột trong phim. Tuy nhiên, đó là những xung đột đáng yêu chỉ vì khác nhau quan điểm, góc nhìn và khác biệt thế hệ. Do đó, ở đây không có sự đúng, sai. Do đó, trong phim, anh để diễn biến tâm lý nhân vật thuận tự nhiên, không hề có sự sắp đặt, ẩn dụ hay so sánh.

Trong phim, NSƯT Công Ninh vào vai ông Bảy – người thuần thục và luôn đau đáu với món cá kho truyền thống. Tuy đã có kinh nghiệm đóng vai cha nhưng lần này cũng là thử thách với anh bởi hoàn cảnh nhân vật ở vào thế rất đặc biệt: người đàn ông gà trống nuôi 3 con trưởng thành.

Trên phim trường, NSƯT Công Ninh được các diễn viên trẻ như: Hoàng Nguyên, Anh Tú, Đàm Phương Linh hết mực kính trọng, luôn miệng gọi là thầy, là ba. “Những khi làm không tốt, chúng tôi luôn được thầy chỉ dạy để tốt hơn”, Hoàng Nguyên chia sẻ. Cũng vì không khí thân tình đó, các diễn viên trẻ cảm thấy thoải mái, coi đoàn phim như gia đình để có thể truyền tải tinh thần bộ phim một cách tự nhiên.

Bống thời 4.0 dài 27 tập, còn có sự tham gia của các diễn viên Huỳnh Hồng Loan, Khương Dừa, Kiều Ngân, Hữu Thạch, Thủy Cúc, Xuân Phạm… sẽ lên sóng lúc 19 giờ 35 từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên HTV7, từ ngày 25-7.