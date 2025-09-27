Phú Thọ: Bắt nghi phạm giết 3 người trong đêm

Tối 26-9, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được nghi phạm sát hại 3 người trong đêm, trong đó có nạn nhân là vợ nghi phạm.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú vào lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Hiện trường vụ việc

Trong vòng chưa đầy 2 giờ, cơ quan công an đã làm rõ nghi phạm gây ra 2 vụ trọng án nêu trên.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp lấy lời khai và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, vào thời gian trên tại đoạn đường Khu công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, Vũ Phương Nhung (sinh năm 1987, trú tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (sinh năm 1995, trú tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, vợ của Nhung).

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai đối tượng

Hậu quả, anh N., chị Y. chết tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe mô tô đến chỗ ở của anh N.T.Đ. (sinh năm 1985) và dùng dao đâm anh Đ., khiến nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG