Phú Yên: Triệt xóa đường dây cho vay lấy lãi 800%/năm

Ngày 9-10, Công an TP Tuy Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố đã bắt giữ 12 đối tượng hoạt động tín dụng "đen” và cho vay nặng lãi trên địa bàn và các vùng lân cận.

Trước đó, quá trình nắm bắt tình hình địa bàn, Công an TP Tuy Hòa đã phát hiện 1 nhóm đối tượng từ TP Hà Nội, tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa để hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với lãi suất thấp.

Ngày 7-6, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng. Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; đang tạm trú tổ 16, khu phố 1, phường 8, TP Tuy Hòa) dẫn đầu nhóm cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 10-2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, TX Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An (cùng tỉnh Phú Yên) vay hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 8-10, Ban chuyên án thành lập 5 tổ công tác do Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa trực tiếp chỉ đạo, đồng loạt ra quân bắt giữ toàn bộ băng nhóm gồm 12 đối tượng.

Trong đó, tổ trinh sát đặc biệt gồm 7 đồng chí được cử đi hơn 1.000km để bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây đang trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 4 tổ công tác khác gồm 40 đồng chí đã bao vây bắt gọn 10 đối tượng còn lại đang tạm trú tại TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu gồm: 1 bộ máy vi tính, 5 xe mô tô, 8 điện thoại, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10.650.000 đồng. Ngoài ra, cảnh sát cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 217.000.000 đồng.

CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017).

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Thêm đường dây cho vay lãi 365%/năm bị triệt xóa

Cùng ngày (9-10), tin từ Phòng Cảnh Sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP Tuy Hòa, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Yên) triệt xóa thành công đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất dao động từ 304-365%/năm.

Cầm đầu nhóm tín dụng "đen” này là Bùi Anh Tuấn (SN 1989, trú tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Ngoài ra, Tuấn còn được giúp sức của 4 “chân rết” khác quê ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang.

Qua điều tra, từ năm 2022 các đối tượng đến thuê trọ ở TP Tuy Hòa để hoạt động. Phương thức là thuê người phát tán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn lập một số tài khoản trên Facebook với danh xưng “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp” thông qua ứng dụng Businness Suite để mở rộng hoạt động.

Người vay có thể vay từ 5 đến 30 triệu đồng hoặc nhiều hơn, trả góp mỗi ngày, lãi suất dao động mỗi năm từ 304-365%. Hàng ngày, người vay được yêu cầu nhập thông tin dữ liệu trên điện thoại thông qua ứng dụng WPS OFFICE để chuyển tiền cho Tuấn.

Bước đầu, cảnh sát xác định có 9 người dân tỉnh Phú Yên đã vay hơn 1,3 tỷ đồng của nhóm đối tượng trên; các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.