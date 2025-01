Phú Yên: Xóa sổ đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Ngày 9-1, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Công an tỉnh Phú Yên cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Tây Hòa, Công an huyện Phú Hòa đã phối hợp lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh và Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt đột kích, đánh sập 3 đường dây đánh bạc lớn với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Tại huyện Tây Hòa, lực lượng đấu tranh chuyên án đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Văn Hiền (SN 1989, trú thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ Tây). Đây là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet và triệu tập làm việc với 13 đối tượng liên quan, thu giữ 12 điện thoại di động, 3 bộ máy vi tính cùng nhiều công cụ, phương tiện cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Bước đầu xác định, Võ Văn Hiền cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính 500 tỷ đồng.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng đánh bạc vừa bị triệt xóa

Tại huyện Phú Hòa, lực lượng đấu tranh chuyên án đã đánh sập đường dây cá độ bóng đá và ghi lô đề qua mạng Internet do Trần Tuấn Vũ (SN 1991, trú thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc) cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1995, trú thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) tổ chức điều hành.

Bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc từ tháng 10 đến tháng 12-2024 là hơn 70 tỷ đồng. Ngoài tổ chức đánh bạc và đánh bạc, “cặp đôi” này còn cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Cùng thời điểm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đánh sập một đường dây đánh bạc khác trên không gian mạng, bắt giữ 7 đối tượng trú ở huyện Tuy An và Đồng Xuân. Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2024, đường dây này đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

PHƯƠNG ĐÔNG