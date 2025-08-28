Phường An Khánh khai mạc triển lãm “80 năm – dấu ấn vàng son”

Trong chuỗi hoạt động của lễ kỷ niệm có triển lãm “80 năm - dấu ấn vàng son” gồm hơn 100 hình ảnh, tư liệu tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

Ngày 28-8, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường An Khánh đã trao Huy hiệu Đảng cho 75 đảng viên. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm… Các đồng chí cao tuổi Đảng vì lý do sức khỏe đã được Đảng ủy phường tổ chức trao Huy hiệu tại nhà riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng bày tỏ trân trọng những cống hiến của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay. Theo Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, tấm Huy hiệu Đảng là minh chứng cho quá trình cống hiến, phấn đấu, trưởng thành của các đồng chí được Đảng ghi nhận; đồng thời tin tưởng các đảng viên cao tuổi Đảng luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Hoàng Tùng cũng tin tưởng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM nói chung và phường An Khánh nói riêng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh cũng tổ chức phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (2-9-1945 – 2-9-2025); tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Khánh lần thứ I.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, phường An Khánh tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm – dấu ấn vàng son”. Tham dự có có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường An Khánh tham quan triễn lãm Triển lãm gồm hơn 100 hình ảnh, tư liệu tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ, cùng những mốc son lịch sử khi toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, đưa “con thuyền” cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, đi đến thắng lợi.

THU HƯỜNG