Phường An Phú (TPHCM) triển khai 7 đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại khu phố

Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phường An Phú (TPHCM) ra mắt 7 đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại 7 khu phố.

Sáng 18-10, UBND phường An Phú (TPHCM) đã tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026 nhằm phổ cập kỹ năng số cho người dân.

UBND phường An Phú và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú ký kết phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”

Tại buổi lễ, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời ra mắt 7 đội hình tình nguyện hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng tại 7 khu phố.

Ngoài ra, UBND phường An Phú ký kết biên bản hợp tác với Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ phường; ký kết với VNPT Dĩ An hỗ trợ công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Cũng tại buổi lễ, UBND phường An Phú phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ vừa qua.

Người dân được trực tiếp hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại buổi lễ

CAO SƠN