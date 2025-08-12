Gò Vấp dồn lực cho các công trình dân sinh

Phường Gò Vấp đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân với nhiều công trình trọng điểm như mở rộng đường, cải tạo thoát nước, sửa nhà tình nghĩa, xây mới trường học.

Sáng 12-8, Đảng bộ phường Gò Vấp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ mới, phường Gò Vấp triển khai 6 công trình trọng điểm, gồm: nâng cấp, mở rộng đường D3; phối hợp nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh); cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè tại 5 tuyến đường và hẻm; xây dựng “Tuyến đường kinh tế số” trên các trục Quang Trung, Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị và D3; sửa chữa, xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng một trường tiểu học...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Gò Vấp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất với định hướng, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đồng chí lưu ý một số nội dung như tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại hiện đại; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp ra mắt đại hội

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý đô thị, tiếp tục đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường, hẻm và công trình dân sinh. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển của phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp gồm 27 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư Đảng ủy phường.

CẨM NƯƠNG