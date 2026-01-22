Phường Tam Thắng: Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời

Đồng chí Nguyễn Chí Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tam Thắng trao quà lưu niệm cho các đại biểu HĐND phường.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hùng, Phó Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xem xét, quyết định và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, HĐND các phường 7, 8, 9 và Nguyễn An Ninh có tổng số 82 đại biểu. Trong nhiệm kỳ, HĐND các phường tổ chức được 37 kỳ họp thường kỳ, 21 kỳ họp chuyên đề, ban hành 248 nghị quyết, tổ chức 36 đợt tiếp xúc cử tri và 46 đợt giám sát.

Sau sáp nhập, bộ máy HĐND phường Tam Thắng được kiện toàn kịp thời, bảo đảm ổn định tổ chức và duy trì hoạt động thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ. HĐND phường được tổ chức thành 9 tổ với 87 đại biểu. Các chức danh chủ chốt của HĐND, các Ban của HĐND và các Tổ đại biểu được kiện toàn đầy đủ, kịp thời.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐND phường chú trọng tăng cường hoạt động giám sát đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND và việc chấp hành pháp luật của UBND phường.

Trước sáp nhập, HĐND các phường đã tổ chức 36 đợt giám sát, khảo sát. Sau sáp nhập, HĐND phường Tam Thắng tiếp tục triển khai 5 đợt giám sát, khảo sát tập trung vào các nội dung như công tác quản lý đất đai, tài sản công; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục; chuyển đổi số trong quản lý, điều hành… Qua đó, từng bước đưa hoạt động giám sát đi vào chiều sâu, thực chất.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Thường trực HĐND phường Tam Thắng đã tổ chức 1 kỳ họp thường kỳ và 5 kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trên địa bàn phường trong giai đoạn mới. Nội dung các kỳ họp được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát thực tiễn, các nghị quyết ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường trao quà lưu niệm cho các đại biểu HĐND phường.

Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND đều bám sát thực tiễn, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt 134,94% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đến tháng 7-2025, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều...

Trong nhiệm kỳ, HĐND các phường đã tổ chức mỗi năm 2 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND cấp trên. Sau sáp nhập, HĐND phường phối hợp tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, tổng hợp và chuyển 88 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu thời gian tới, HĐND phường tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn; tăng cường tiếp xúc cử tri, ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND phường bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm, gần dân, vì dân.

KHÁNH CHI