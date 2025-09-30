Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 30-9: Vì sao không thể dự báo được “vòi rồng”?; Bắc bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Podcast bản tin trưa 30-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa lớn bao phủ Hà Nội và miền Bắc; Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng và nhiều sông ở Trung bộ; Vì sao không thể dự báo được “vòi rồng”?; Thời tiết ngày 30-9: Bắc bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án lớn, trước Đại hội XIV của Đảng; Giá vàng miếng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng;...

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

mưa rất lớn Hà Nội miền Bắc ngập lụt diện rộng Mưa rào Mưa dông Ngập úng Sạt lở đất bão số 10 Chống tham nhũng Tồn đọng Tham nhũng Thất thoát Biến chất Tổng Bí thư Tô Lâm phòng chống tham nhũng truy tố vụ án vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực dự báo vòi rồng dự báo dông tố lốc khí tượng thiên tai cực đoan Tập đoàn Phú Quý Vàng miếng SJC Công ty SJC Giá vàng USD giá vàng lịch sử giá vàng nhẫn Cửa Gianh phát hiện thi thể chìm tàu cứu hộ

