Podcast bản tin trưa 30-9: Vì sao không thể dự báo được “vòi rồng”?; Bắc bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Podcast bản tin trưa 30-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa lớn bao phủ Hà Nội và miền Bắc; Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng và nhiều sông ở Trung bộ; Vì sao không thể dự báo được “vòi rồng”?; Thời tiết ngày 30-9: Bắc bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án lớn, trước Đại hội XIV của Đảng; Giá vàng miếng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng;...