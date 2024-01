Quận 7 quyết tâm khắc phục các hạn chế công tác PCCC và CNCH

Ngày 31-1, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 (TPHCM) phát động Lễ ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024.

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành cho biết, năm 2023, tai nạn giao thông làm chết người trên địa bàn quận so với năm 2022 tăng nhẹ cả về số vụ và số người tử vong.

Các vụ cháy xảy ra do điện vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, một phần do ý thức của người dân trong chấp hành các quy định an toàn về PCCC còn hạn chế.

Lãnh đạo quận 7 và lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, PCCC trên địa bàn quận tham gia lễ phát động

Nhằm kéo giảm số vụ tai nạn, số người chết và bị thương, giảm thiệt hại tối đa trong năm 2024, ông Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia giao thông, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để người dân thoát nạn trong các vụ hỏa hoạn một cách an toàn, hiệu quả.

Lực lượng diễu hành xuất phát tuyên truyền về an toàn giao thông đến người dân quận 7

Xe loa tuyên truyền

Ban Chỉ huy Công an quận 7 phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Lê Văn Thành cũng lưu ý, các đơn vị tập trung, phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chủ đề năm 2024 của Ban An toàn giao thông Quốc gia là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, với 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và kéo giảm 50% số vụ, số người chết và bị thương; khắc phục các hạn chế trong công tác PCCC và CNCH trong năm qua.

Phó Chủ tịch UBND quận Lê Văn Thành đồng thời kêu gọi tất cả cán bộ, người lao động và nhân dân quận 7 tích cực hưởng ứng tham gia các đợt thi đua, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tự giác và vận động người thân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện cam kết không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn PCCC, góp phần xây dựng quận 7 văn minh, hiện đại, nghĩa tình và là nơi đáng sống.

THU HƯỜNG