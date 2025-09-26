Quân khu 4 nỗ lực giúp người dân ứng phó bão số 10

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm bảo đảm an toàn cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hướng dẫn và giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền

Chiều 26-9, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó bão số 10 tại Cảng Cửa Lò, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại Cảng Cửa Lò

Tại hiện trường, đoàn đã nghe báo cáo tình hình tàu thuyền neo đậu, phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Đến nay, các tàu thuyền trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn; các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hướng dẫn, giúp ngư dân vào nơi tránh trú bão, neo đậu tàu thuyền; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở ngư dân chấp hành lệnh cấm biển.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời triển khai phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, không để bị động bất ngờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

>> Video Quân khu 4 huy động lực lượng giúp nhân dân ứng phó bão số 10

Tính đến 16 giờ chiều 26-9, hơn 116 ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ và hơn 1.200 phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đã đưa vào ứng trực và bố trí tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cơ động ứng cứu. Hơn 22.700 tàu thuyền trên tổng số 23.307 tàu, thuyền của 5 tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế đã vào neo đậu an toàn.

Các đơn vị thuộc Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức báo động, kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ ở các địa phương, tổ chức giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, neo đậu tàu thuyền, di dời dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

HOÀNG THÁI