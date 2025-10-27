Xã hội

Sạt lở tuyến ĐT606, nguy cơ tắc đường lên xã biên giới

SGGPO

Sáng 27-10, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương (Đà Nẵng) cho biết, tại km6 đường ĐT606 (địa phận xã A Vương) đang bị sạt lở taluy âm và có nguy cơ làm tắc tuyến đường huyết mạch lên xã Tây Giang, xã Hùng Sơn.

Hiện lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo người dân và phương tiện lưu thông.

z7159019954363_4ff9b3fb26e790f53b78404e167351b4.jpg
Điểm sạt lở tại km6-ĐT606 (địa phận xã A Vương)
z7159380022563-3e23805a39a68da65512bee80e7be60d-8522-8407.jpg
Lực lượng chức năng tại xã A Vương giăng dây cảnh báo các đoạn đường nguy hiểm
z7159380627697_dfa0b6a0823446f413defaf251481073.jpg
Lực lượng chức năng xã A Vương về thôn hỗ trợ người dân

Hiện nay, đầu nguồn suối Chr’lang (trung tâm hành chính xã A Vương) đang dâng cao. Xã đã cử lực lượng về các thôn hỗ trợ người dân di dời tài sản.

z7159383179378_4e722c079d20d08718c7b90e6334febd.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực đầu nguồn suối Chr’lang

Trong khi đó, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã biên giới La Dêê cho biết, mưa lớn làm nhiều nơi trên địa bàn xã mất điện. Hiện đơn vị điện lực đang kiểm tra khắc phục. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đang đi các thôn để nắm tình hình.

Theo ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My, mưa lớn làm sạt lở núi, đất đá trôi lấp đường và cống, các phương tiện không qua lại được đoạn QL24C (đoạn qua thôn 2 xã Trà My đi Quảng Ngãi).

QL 24C đoạn thôn 2 (xã Trà My) đi Quảng Ngãi bị sạt lở
z7159469972443_69448951b9eab9a0f82be12f360eb238.jpg
QL24C đoạn thôn 2 (xã Trà My) đi Quảng Ngãi cũng sạt lở núi, khiến đất đá trôi lấp đường
z7159470211994_84485164b08bbafc2bb2df3495c4b8f6.jpg
Nước chảy xiết
XUÂN QUỲNH

