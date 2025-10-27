Sạt lở tuyến ĐT606, nguy cơ tắc đường lên xã biên giới

Hiện lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo người dân và phương tiện lưu thông.
Hiện nay, đầu nguồn suối Chr’lang (trung tâm hành chính xã A Vương) đang dâng cao. Xã đã cử lực lượng về các thôn hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Trong khi đó, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã biên giới La Dêê cho biết, mưa lớn làm nhiều nơi trên địa bàn xã mất điện. Hiện đơn vị điện lực đang kiểm tra khắc phục. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đang đi các thôn để nắm tình hình.
Theo ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My, mưa lớn làm sạt lở núi, đất đá trôi lấp đường và cống, các phương tiện không qua lại được đoạn QL24C (đoạn qua thôn 2 xã Trà My đi Quảng Ngãi).