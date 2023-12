Quảng Nam: Tăng trưởng kinh tế giảm thấp nhất từ khi tái lập tỉnh

Trong năm 2023, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến giảm 8,25% so với 2022. Đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Ngày 6-12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, năm 2023, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật, như thực hiện đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm.

Hoạt động du lịch khởi sắc và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường cơ bản duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại tăng cường.

Ông Phan Việt Cường cho rằng, so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, kết quả trên vẫn chưa đạt so với mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022, đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Công nghiệp gặp khó khăn, khó phục hồi; tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán. Việc triển khai một số công trình, dự án chưa bảo đảm đúng tiến độ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn.

“Một số chỉ số cải cách hành chính giảm so với năm trước. Tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại đa số các cơ sở y tế công lập còn xảy ra. Vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Đời sống một bộ phận người lao động, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn”, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nêu.

Năm 2023, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 23.951 tỷ đồng/dự toán 26.680 tỷ đồng, đạt 89,8% và bằng 71,6% so với tổng thu năm trước. Trong khoản thu nội địa có khoản thu ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 63,4%, nhưng ước thu chỉ đạt 92,4% dự toán. Điều này do thu từ ô tô Trường Hải chỉ đạt 87,3% dự toán (ước thu 9.986 tỷ đồng/dự toán 11.445 tỷ đồng) dẫn đến thu nội địa ước thu năm 2023 không vượt dự toán.

Năm 2024, Quảng Nam đặt dự toán thu ngân sách nhà nước 23.600 tỷ đồng, bằng 98,5% ước thực hiện năm 2023 và tăng 2,1% so với dự toán năm 2024 Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa 20.100 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 3.500 tỷ đồng.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh đã triển khai kịp thời và hiệu quả các giải pháp tài khóa, tiền tệ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều giải pháp điều hành, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó các khó khăn chung do suy giảm thị trường. Có 3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt, 9 chỉ tiêu dự kiến đạt trên tổng 15 chỉ tiêu đề ra. Nỗ lực thu ngân sách dù chưa đạt dự toán nhưng đạt khá trên một số lĩnh vực, với 12/17 khoản thu đạt và vượt dự toán.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai chưa có sự chuyển biến mạnh. Công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật còn nhiều nội dung chưa chặt chẽ. Xảy ra sai phạm đã được các cơ quan kiểm tra, thanh tra chỉ rõ, một số tổ chức, cán bộ bị xử lý kỷ luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cơ bản thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, cần chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân. Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh cần quan tâm giám sát kết quả, chất lượng giải quyết, tiếp dân, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua mỗi kỳ họp, ý kiến của cử tri cần được tổng hợp chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan và theo dõi kết quả trả lời, kiến nghị các nội dung có liên quan.

