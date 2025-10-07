Quảng Ngãi: Đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục trường học hư hỏng do động đất

Ngày 7-10, UBND xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình thiệt hại và phương án khắc phục hậu quả do các trận động đất gây ra trên địa bàn.

Mái ngói nhà hiệu bộ của Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị hư hỏng

Các trận động đất không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng tại các công trình, đặc biệt là cơ sở giáo dục. Cụ thể, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2, mái ngói nhà hiệu bộ hai tầng bị xô lệch, có nguy cơ sụp đổ; bốn phòng ở bán trú bị nứt tường và móng, ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở của 80 học sinh. Lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ học sinh, trang thiết bị, tài liệu ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng; phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực này.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 1 có 10 phòng học bị nứt tường. Trường Mầm non Măng Bút và điểm trường thôn Đắk Lanh cũng xuất hiện nhiều vết nứt tại khu nhà hiệu bộ và 4 phòng học. Một số nhà dân trong xã ghi nhận vết nứt nhỏ dưới nền nhà.

Để đảm bảo an toàn và ổn định hoạt động dạy học, UBND xã Măng Bút dự kiến triển khai sửa chữa khẩn cấp mái nhà hiệu bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí để khắc phục các công trình bị hư hỏng do động đất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và hoạt động của các đơn vị.

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Bút, thời gian qua, xã Măng Bút ghi nhận các trận động đất, gây rung chấn, ảnh hưởng tâm lý người dân. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát hành hơn 34.000 sổ tay và tờ rơi hướng dẫn phòng, chống động đất, giúp người dân nâng cao kỹ năng ứng phó.

Các viên ngói đã rơi khỏi phần mái nhà hiệu bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2, bị hư hỏng

Như Báo SGGP đã phản ánh, từ 0 giờ 41 phút đến 11 giờ 49 phút ngày 6-10, trên địa bàn xã Măng Ri, Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra 15 trận động đất, trong đó trận lớn nhất có độ lớn 4,9 độ richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, gây rung chấn mạnh.

HỮU PHÚC