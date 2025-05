Quảng Ngãi: Khởi tố 31 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 31 bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 23 bị can còn lại về tội “Gây rối trật tự công cộng”.