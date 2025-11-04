Quảng Ngãi: Tiếp tế hàng cứu trợ bằng đường thủy vào thôn Đăk Doa

Mưa lớn gây sạt lở, cô lập thôn Đăk Doa (xã Sơn Tây Thượng, Quảng Ngãi). Những ngày này, UBND xã Sơn Tây Thượng tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường thủy qua hồ Đăk Đrinh để tiếp tế cho người dân.

Ngày 4-11, theo thông tin UBND xã Sơn Tây Thượng, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến ĐT.623, đoạn từ cầu Sơn Mùa đi cầu Tà Meo, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến này có 25 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 60.000m³, gần 5km mặt đường hư hỏng nặng, trong đó 3 điểm sạt lở lớn nằm tại khu dân cư Tân Bơ (thôn Nước Vương), khu dân cư Tu Mít (thôn Đăk Doa) và khu dân cư Ra Nong (thôn Huy Ra Long), khiến phương tiện cơ giới chưa thể lưu thông.

Nhiều tuyến đường ở xã Sơn Tây Thượng đang được khắc phục. Ảnh: ỦY BAN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

Thôn Đăk Doa có khoảng 90 hộ với 145 nhân khẩu, ông Đinh Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, cho biết: “Từ trung tâm xã vào thôn Đăk Doa khoảng 17km, trong đó có hơn 13km phải đi bộ, riêng 2km đường bị sạt lở nghiêm trọng, việc vận chuyển hàng hóa bằng sức người mất rất nhiều thời gian và công sức”.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuyển hướng vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường thủy, qua hồ Đăk Đrinh để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân thôn Đăk Doa.

Vận chuyển lương thực, thực phẩm bằng đường thủy vào thôn Đăk Doa. Ảnh: ỦY BAN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

Số lượng hàng hóa cứu trợ lớn nên giải pháp bằng đường thủy sẽ rút ngắn thời gian. Ảnh: ỦY BAN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian tiếp cận, đảm bảo hàng hóa được đưa đến người dân kịp thời trong những ngày bị cô lập.

Mì tôm, gạo được vận chuyển bằng đường thủy. Ảnh: ỦY BAN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

Song song với việc tiếp tế, địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc dọn dẹp đất đá, cây cối tại các điểm sạt lở lớn, phấn đấu tạm thông tuyến đường vào thôn Đăk Doa trong ngày 4-11.

Lượng bùn đất lớn sau mưa lũ trên các tuyến đường xã Sơn Tây Thượng

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Sơn Tây Thượng đã di dời khẩn cấp 85 hộ với 347 nhân khẩu, cùng một khu tập thể giáo viên đến nơi an toàn; sáng 1-11 tiếp tục di dời thêm 4 hộ, 15 nhân khẩu, tại thôn Nước Min nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trước đó, vào ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc khôi phục giao thông, đảm bảo đi lại cho người dân. Tuy nhiên, hiện xã Sơn Tây Thượng vẫn còn 90 hộ dân bị cô lập do sạt lở. Ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Sở Xây dựng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương sớm thông tuyến, tiếp cận các hộ dân bị cô lập.

NGUYỄN TRANG