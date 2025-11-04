Quả đồi xuất hiện vết nứt dài 100m ngay trên nơi có 20 hộ dân sinh sống

Ngày 4-11, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê (TP Đà Nẵng) cho biết, chính quyền địa phương vừa ban hành thông báo khẩn, yêu cầu các lực lượng sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin từ người dân thôn Đắc Rích về việc phát hiện một vết nứt dài trên đỉnh núi. Ngay sau đó, chính quyền xã La Dêê cử lực lượng đến khảo sát thực địa, kiểm tra cụ thể vết nứt để khẩn trương có phương án xử lý.

Vết nứt có dấu hiệu sạt trượt kéo dài hơn 100m tại khu vực thôn Đắc Rích

Tại hiện trường, vết nứt lớn kéo dài hơn 100m, gây sụt lún đất với độ sâu hơn 1m. Ngay phía dưới chân núi là khu dân cư có gần 20 hộ sinh sống. Đoạn giữa đồi đã xuất hiện hiện tượng chảy trào đất bùn, tạo thành một hố bùn non lớn, nguy cơ sạt lở rất cao.

"Khu vực này rất nguy hiểm, bởi chỉ thêm một đợt mưa lớn, khối đất có thể trượt sụt bất cứ lúc nào, gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân ví nơi đây như "quả bom nước" treo lơ lửng trên đầu", ông Bùi Thế Anh nói.

Đoạn giữa đồi đã xuất hiện hiện tượng chảy trào đất bùn

Trước đây vị trí này từng xuất hiện vết nứt nhỏ; sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, người dân phát hiện vết nứt mở rộng, đất có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng.

Hiện chính quyền xã cử lực lượng dân quân, công an và cán bộ thôn túc trực 24/24 giờ. Đồng thời khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm; chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn để sẵn sàng di dời các hộ dân khi có lệnh.

* Cùng ngày, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng công an, biên phòng đang băng đèo sạt lở đưa ba bệnh nhân, một sản phụ đi cấp cứu.

Các lực lượng đóng quân trên địa bàn xã Hùng Sơn cõng bệnh nhân qua các khu vực sạt lở

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Tr'hy cử một tổ 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn đưa bốn người dân đến điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Tây Giang.

Theo chính quyền địa phương, hiện trên đường từ xã đến Trung tâm y tế khu vực Tây Giang cách khoảng 30km. Đoạn đường này đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn phải lội bộ, có đoạn bằng phẳng hơn sẽ di chuyển bằng xe máy.

NGUYỄN CƯỜNG