Quê nhà Quảng Ngãi đón võ sĩ đạt Huy chương bạc Giải vô địch Wushu thế giới

Ngày 12-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi và xã Sơn Mai (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức đón VĐV Đinh Văn Tâm, đạt Huy chương bạc Giải vô địch Wushu thế giới năm 2025 về quê nhà.

Tại buổi đón, đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh chúc mừng thành tích mà VĐV Đinh Văn Tâm đã đạt được ở Giải vô địch Wushu thế giới năm 2025, đem vinh quang về cho tỉnh Quảng Ngãi và thể thao Việt Nam nói chung. Đoàn cũng tặng hoa và thưởng nóng cho VĐV Đinh Văn Tâm.

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng võ sĩ Đinh Văn Tâm, đạt Huy chương bạc Giải vô địch Wushu thế giới lần thứ 17 năm 2025 tại Brazil

VĐV Đinh Văn Tâm cũng bày tỏ lời cảm ơn trước tình cảm mà Sở VH-TT-DL tỉnh nói riêng và quê hương Quảng Ngãi dành cho mình.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (ở giữa) chia sẻ cảm xúc của giải đấu

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (19 tuổi, quê xã Sơn Mai) là võ sĩ duy nhất của Quảng Ngãi góp mặt trong Đội tuyển Wushu Việt Nam dự giải.

Trước đó, vào rạng sáng 8-9, sau khi trải qua 2 trận thắng tại vòng loại, võ sĩ Đinh Văn Tâm đã xuất sắc đạt Huy chương bạc, hạng cân 52kg, nội dung tán thủ tại Giải vô địch wushu thế giới lần thứ 17 diễn ra ở Brazil.

Được xem là “viên ngọc sáng” của wushu Việt Nam, võ sĩ Đinh Văn Tâm liên tiếp ghi dấu ấn ở các đấu trường trong nước và quốc tế. Tính đến nay, anh đã đạt hơn 20 huy chương các loại tại giải toàn quốc và quốc tế, trong đó có Huy chương vàng (HCV) Giải vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei (2019), Huy chương đồng tại Giải vô địch Wushu trẻ thế giới lần thứ 8 tại Indonesia (2022), Huy chương đồng tại Giải vô địch Wushu thế giới tại Mỹ (2023), HCV tại Giải vô địch Wushu châu Á (2024) và đặc biệt là HCV Giải Cúp tán thủ thế giới 2025 (Sanda World Cup) tại Trung Quốc hồi tháng 4 vừa qua.

Giải vô địch Wushu thế giới lần thứ 17 diễn ra tại Brazil, quy tụ hàng trăm võ sĩ xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu đỉnh cao, được tổ chức hai năm một lần.

Kết thúc giải, Đội tuyển Wushu Việt Nam đạt tổng cộng 7 huy chương (2 vàng, 2 bạc, 3 đồng). Hai HCV thuộc về các nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Thủy (56kg) và Ngô Thị Phương Nga (52kg).

NGUYỄN TRANG