Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi

6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố 7.424 vụ với 13.838 bị can. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 997 vụ, tăng 605 bị can.

Tội phạm về ma túy tăng 234 vụ

Báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM Lê Văn Đông cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM Lê Văn Đông báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố 7.424 vụ với 13.838 bị can. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 997 vụ, tăng 605 bị can.

Trong đó, tội phạm về ma túy tăng 234 vụ, 1.384 bị can, tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm 5 vụ, 52 bị can; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 1.264 vụ, 452 bị can; tội phạm về trật tự xã hội tăng 38 vụ, giảm 249 bị can; tội phạm về an ninh quốc gia giảm 1 vụ, 2 bị can; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tăng 1 vụ, giảm 24 bị can.

Theo ông Lê Văn Đông, mặc dù tổng số vụ án giảm, tình hình tội phạm ma túy lại có chiều hướng gia tăng với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng nhà thuê, căn hộ chung cư để làm nơi cất giấu, đóng gói; đồng thời sử dụng công nghệ gửi định vị, quét vị trí nhằm che giấu nhân thân khi giao dịch.

Các bị can bị Công an TPHCM bắt giữ

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không vẫn diễn ra liều lĩnh. Điển hình là vụ việc ngày 5-2-2026 tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng nước ngoài vận chuyển trái phép 4.275,92g cocaine dưới hình thức quá cảnh.

Bên cạnh đó, tội phạm về trật tự xã hội vẫn thể hiện tính chất côn đồ, manh động và có tổ chức xuyên biên giới (như đường dây lừa đảo, môi giới đưa người sang Campuchia trái phép). Vi phạm về an toàn thực phẩm cũng gia tăng với các vụ án tàng trữ thực phẩm chức năng giả chứa chất cấm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Giải quyết 39.117 vụ việc

Báo cáo tại kỳ họp, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM Phạm Quốc Hưng thông tin, 6 tháng đầu năm 2026, TAND hai cấp TPHCM giải quyết 39.117 vụ việc các loại, chất lượng xét xử được đảm bảo với tỷ lệ án bị hủy do nguyên nhân chủ quan chỉ ở mức 0,26% (100 vụ) và án bị sửa là 0,28% (111 vụ).

Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM Phạm Quốc Hưng báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

TAND 2 cấp thành phố ra quyết định thi hành án đối với 10.251 trường hợp phải ra quyết định thi hành án, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, cấp khu vực là 8.689 trường hợp, cấp thành phố là 1.562 trường hợp.

Trong công tác xét xử án hình sự, TAND 2 cấp thành phố đã giải quyết tốt nhiều vụ án lớn, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các cấp theo dõi. Đối với án dân sự, đã giải quyết 31.190 vụ việc, tăng 8.166 vụ giải quyết so với cùng kỳ. Công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án khu vực cũng đạt tỷ lệ giải quyết cao (96,6%).

Bên cạnh hoạt động xét xử truyền thống, việc thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại TAND 2 cấp thành phố cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hòa giải thành công 4.450 trường hợp, đạt tỷ lệ 63,7% và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Song song đó, hệ thống tòa án cũng được chuyển đổi số mạnh mẽ. Nhờ đó, TAND 2 cấp đã tổ chức thành công 1.026 phiên tòa, phiên họp trực tuyến và thực hiện công khai 19.428 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH