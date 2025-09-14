Quỹ Phan Trọng Bình lan tỏa yêu thương đến người dân Khánh Hòa

Chiều 14-9, tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình lan tỏa tin yêu” lần thứ 36 với chủ đề “Thắp sáng lòng biết ơn”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công đang sinh sống trên địa bàn.

Quỹ Phan Trọng Bình trao quà đến 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại sự kiện, Quỹ đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng, gửi đến 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 120 gia đình chính sách, người có công; cùng cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: chương trình là hoạt động chính trị - xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quỹ Phan Trọng Bình trao quà đến các gia đình chính sách, người có công tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân – trong đó có Quỹ Phan Trọng Bình – đã tiếp thêm động lực để địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Những món quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, sự động viên đối với các gia đình chính sách, người có công.

HIẾU GIANG