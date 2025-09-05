Hàng trăm suất học bổng, quà tặng đến học sinh vùng biên, đặc khu

Hơn 580 suất quà trị giá trên 1,25 tỷ đồng được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tận tay học sinh vùng biên, gửi gắm tình yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em vững bước vào năm học mới.

Clip b ộ đội b iên phòng tỉnh Quảng Trị trao quà chung vui ngày tựu trường ở vùng biên giới. NGỌC HÒA - MINH PHONG thực hiện

Ngày 5-9, trong không khí rộn ràng khai giảng năm học mới 2025–2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại nhiều trường học trên hai tuyến biên giới để chia vui cùng thầy trò.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị dự lễ khai giảng tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS số 3 xã Dân Hóa cho biết: "Ngoài đảm bảo an ninh biên giới, bộ đội biên phòng còn có trách nhiệm chăm lo học sinh vùng biên giới, giúp đỡ các em đến trường, là điểm tựa vững chắc để các thế hệ học sinh vươn lên".

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị thăm hỏi các em học sinh t rường t iểu học A Vao

Hơn 580 suất quà, gồm: cặp sách, vở, quần áo, xe đạp, thiết bị dạy học và kinh phí hỗ trợ, tổng trị giá trên 1,25 tỷ đồng, đã được trao tận tay học sinh qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được trao trong ngày 5-9.

Những món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là tình cảm, sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để học sinh vùng biên vững bước vào năm học mới.

Sáng cùng ngày, Hải đoàn 129 Hải quân đã tặng quà cho học sinh tiểu học đang sinh sống và học tập cùng gia đình tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Hải đoàn 129 trao quà cho học sinh ở đảo Sinh Tồn

Theo đó, nhân dịp khai giảng năm học mới, Hải đoàn 129 đã tặng quần áo đồng phục mới cho học sinh Trường Tiểu học Trường Sa.

Đây là hoạt động thường niên của đơn vị vào đầu năm học mới, món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của cán bộ, chiến sĩ hải đoàn, góp phần cổ vũ, động viên thế hệ trẻ nơi đảo xa tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Cũng trong ngày 5-9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp Công ty TNHH Thiết bị & Công nghệ Sao Phương Bắc và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vina E&C trao tặng 120 suất học bổng, tổng trị giá 100 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn, TPHCM nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

Bà Nattinee Amornpong, Giám đốc Tài chính của LSP, trao học bổng cho các em học sinh tại t rường THCS Bạch Đằng, xã Long Sơn, TPHCM

Học bổng được trao đến học sinh tại cả 5 trường học trên địa bàn xã, bao gồm Mầm non Hướng Dương, Mầm non Tuổi Thơ, Tiểu học Long Sơn 1, Tiểu học Long Sơn 2 và THCS Bạch Đằng.

MINH PHONG - ĐÌNH HOÀNG - PHÚ NGÂN