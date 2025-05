Rà soát, báo cáo nguyên nhân các sự cố đường bộ, đường thủy, hàng không

Sau nhiều vụ tai nạn, sự cố giao thông liên tiếp xảy ra, ngày 11-5, Bộ Xây dựng đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và tài sản, như: sự cố va chạm tàu gây tràn dầu 25-4 tại TPHCM, vụ tai nạn giao thông lật xe khách tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 26-4, sự cố máy bay hạ cánh trượt đường băng tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất ngày 7-5, sự cố sụt lún đường tại Tây Ninh ngày 11-5…

Vụ tai nạn lật xe khách tại Vĩnh Phúc ngày 26-4

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông của địa phương, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các địa bàn thu hút đông khách du lịch; chủ động tăng cường an toàn trên các tuyến đường thủy trong mùa mưa lũ 2025.

Với các cơ quan chức năng, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, rà soát các tồn tại bất cập của hệ thống kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông đường bộ, tổng hợp báo cáo bộ trước ngày 31-5.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xử lý sự cố tràn dầu tại TPHCM, định kỳ báo cáo và đề xuất giải pháp kịp thời; rà soát, báo cáo các khu vực có nguy cơ đâm va, rủi ro cao về va chạm trong hàng hải, thủy nội địa, kiến nghị giải pháp trước mắt và lâu dài.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương báo cáo nguyên nhân, tổ chức họp rút kinh nghiệm, bình giảng sự cố máy bay hạ cánh trượt đường băng tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất; triển khai quyết liệt kế hoạch tăng cường bảo đảm an toàn hàng không trong dịp cao điểm du lịch hè 2025.

