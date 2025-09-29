Chính trị

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

SGGPO

Sáng 29-9, không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa từ trung tâm tỉnh đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội lần này diễn ra từ ngày 29-9 đến 1-10-2025 tại Hội trường Tỉnh ủy, với sự tham dự của 449 đại biểu, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030; xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc”, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

6.JPG
Các tuyến đường trung tâm tỉnh Đắk Lắk rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên được hợp nhất, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển vùng, mở ra không gian và nguồn lực mới từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng biển duyên hải Nam Trung bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được hoàn tất chu đáo. Không khí chào mừng lan tỏa khắp nơi, từ các trục đường chính đến khu dân cư, trường học, cơ quan, trụ sở… đều rực rỡ sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan sinh động.

3.JPG
Các tuyến đường ở Đắk Lắk rực rỡ màu cờ
8.JPG
7.JPG
Hoa viên, Quảng trường 10-3 đã được trang hoàng để chào mừng Đại hội
0J3A2843.JPG
2.JPG
1.JPG
Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh sâu rộng trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin vào các quyết sách quan trọng mà đại hội sẽ đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, bản sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

z7061042426846_bc212e8e6b56d12828055636c18f94ae.jpg
z7061042629935_83b835869ba8e2e93f1a07de274e8396.jpg
Các thôn, buôn ở vùng sâu vùng xa không khí cũng rộn ràng
z6953796414841_f9e05827a11b502e8f0c9ca1d50c2565.jpg
Người dân phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I
Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Quảng trường 10-3 Đại ngàn Buôn làng Đắk Lắk Đại hội Duyên hải Chào mừng Xây dựng Đảng Trong sạch Kỷ cương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn