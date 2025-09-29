Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Sáng 29-9, không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa từ trung tâm tỉnh đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội lần này diễn ra từ ngày 29-9 đến 1-10-2025 tại Hội trường Tỉnh ủy, với sự tham dự của 449 đại biểu, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030; xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc”, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Các tuyến đường trung tâm tỉnh Đắk Lắk rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên được hợp nhất, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển vùng, mở ra không gian và nguồn lực mới từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng biển duyên hải Nam Trung bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được hoàn tất chu đáo. Không khí chào mừng lan tỏa khắp nơi, từ các trục đường chính đến khu dân cư, trường học, cơ quan, trụ sở… đều rực rỡ sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan sinh động.

Các tuyến đường ở Đắk Lắk rực rỡ màu cờ

Hoa viên, Quảng trường 10-3 đã được trang hoàng để chào mừng Đại hội

Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh sâu rộng trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin vào các quyết sách quan trọng mà đại hội sẽ đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, bản sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Các thôn, buôn ở vùng sâu vùng xa không khí cũng rộn ràng

Người dân phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

MAI CƯỜNG