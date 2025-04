Sài Gòn – TPHCM 50 năm trọn nghĩa vẹn tình: Chung tay để những giấc mơ thành sự thật

Trong không khí những ngày tháng Tư lịch sử, TPHCM đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 1.222 căn nhà được xây mới và sửa chữa. Bằng những hành động cụ thể, TPHCM nghĩa tình còn san sẻ nguồn lực, gánh vác cùng cả nước qua chương trình xóa nhà tạm, phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh đúng với phương châm “vì cả nước, cùng cả nước” từ những ngày đầu đất nước thống nhất đến hôm nay.

Món quà nghĩa tình đến đúng địa chỉ

Một ngày giữa tháng Tư ở TPHCM, trời nắng gắt, mặt đường nhựa hắt lên từng luồng hơi nóng hừng hực, ông Châu Quốc Hồng, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, cẩn thận lau chiếc tivi mới, vừa được lãnh đạo thành phố tặng cùng với công trình sửa chữa nhà hồi đầu tháng. Ngôi nhà mát rượi với những bức tường thơm mùi sơn mới chính là món quà nghĩa tình mà TPHCM gửi đến gia đình ông sau bao năm sống trong căn nhà xuống cấp.

Ông Hồng là thương binh, bệnh binh, từng bị tù đày, bị bệnh hiểm nghèo, không lập gia đình và ở cùng cháu gái. Hồi đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên đến thăm, thấy căn nhà hư hỏng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bày tỏ sự đồng cảm với ông Hồng. Ít hôm sau, ông nhận được thông báo của quận về việc sửa nhà. “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ của địa phương, giờ tôi được ở trong căn nhà khang trang, mát mẻ, sạch sẽ như vầy”, ông Hồng xúc động.

Đồng chí Phạm Thành Kiên đã đến chung vui với ông Hồng trong ngày bàn giao nhà. “Đây là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa để thành phố tri ân người có công, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mong rằng chú Hồng sẽ có cuộc sống ổn định hơn, vui hơn, khỏe hơn”, đồng chí Phạm Thành Kiên chia sẻ.

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình bà Ngô Nguyệt Quí ở phường 11, quận 8. Đón chúng tôi vào căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm ở đường Phong Phú, bà Quí bày tỏ: “Niềm hạnh phúc này tôi không biết diễn tả ra sao, như một giấc mơ nhẹ nhàng đẹp đẽ”. Căn nhà ẩm thấp, mục nát, hệ thống điện mất an toàn ngày nào nay trở nên khang trang, an toàn nhờ sự hỗ trợ của một doanh nghiệp thông qua Quỹ Doanh nhân Vì cộng đồng TPHCM.

Bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ Doanh nhân Vì cộng đồng TPHCM, thông tin, bà và các thành viên trong đoàn rất xúc động trước gia cảnh của bà Quí khi tuổi cao mà vẫn phải gồng gánh lo 2 người cháu khuyết tật. “Biết sự hỗ trợ của mình đến đúng với người đang cần, chúng tôi tiến hành ngay các bước để kịp giúp bà Quí có căn nhà mới”, bà Cao Thị Nhung chia sẻ. Từ khi được thành lập, Quỹ Doanh nhân Vì cộng đồng TPHCM đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình chăm lo đến người khó khăn tại thành phố và các tỉnh, thành phố khác.

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ riêng gia đình ông Hồng, bà Quí, hàng ngàn hộ dân khác khắp TPHCM và một số địa phương cũng đã, đang đón nhận niềm vui tương tự, khi những căn nhà tạm bợ, xuống cấp dần được thay thế bằng những mái ấm vững chãi, sạch đẹp từ sự chung tay của TPHCM.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 4 mẹ con bà Ka Đi Ơng (đồng bào dân tộc Mạ), ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, hạnh phúc khi được dọn vào ở trong căn nhà mới được xây dựng từ sự hỗ trợ của TPHCM. Khác với diện mạo căn nhà cũ với từng mảng tường chắp vá, các cây cột mục nát, mái tôn cũ thủng lỗ chỗ, căn nhà mới được xây bằng tường gạch chắc chắn, mái tôn mới, nền nhà cao ráo. Chồng mất gần 6 năm, là ngần ấy thời gian bà Ka Đi Ơng làm thuê nuôi 3 con ăn học. “Được hỗ trợ xây lại căn nhà, mẹ con tôi đã có một mùa xuân đủ đầy, hạnh phúc. Tôi rất biết ơn những người đã quan tâm chia sẻ để giúp đỡ gia đình có ngôi nhà khang trang”, bà Ka Đi Ơng bày tỏ.

Căn nhà của bà Ka Đi Ơng là một trong rất nhiều căn nhà được TPHCM trao tặng kinh phí hỗ trợ, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến từng gia đình khó khăn tại các địa phương trong cả nước. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy, được sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, đến nay thành phố đã xây mới và sửa chữa 1.222 căn nhà, với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Thành phố cũng đã chi ngân sách năm 2025 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre và Lào Cai với số tiền 209 tỷ đồng.

Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Càng trong gian khó, phẩm chất nghĩa tình càng tỏa sáng

Có thể nói, truyền thống nhân ái, nghĩa tình đã trở thành đặc trưng trong văn hóa ứng xử, trong tư duy hành động của người dân TPHCM. Đây cũng là một động lực quan trọng tạo nên sự đồng lòng, hiệp lực, nhất là trong những lúc thành phố đứng trước những khó khăn.

Sau ngày đất nước thống nhất đến nay, người dân Sài Gòn - Gia Định - TPHCM vẫn mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, tư duy năng động, sáng tạo, vượt qua mọi thử thách. Có thể kể đến phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư… Thực tế cho thấy, các phong trào do TPHCM khởi xướng đã mang lại kết quả thiết thực, làm thẩm thấu giá trị nhân văn sâu sắc.

Tính hào sảng, nghĩa tình, nhân ái của người dân TPHCM càng thể hiện rất rõ trong đợt dịch Covid-19, hay cơn bão số 3 - Yagi năm 2024. Từ những đóng góp của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và kiều bào, chúng ta cảm nhận rất rõ tình cảm, sự chung tay, tinh thần đồng lòng, quyết tâm của toàn xã hội góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền TPHCM trong cuộc chiến phòng chống thiên tai, đại dịch. Phẩm chất nghĩa tình của nhân dân TPHCM luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Càng khó khăn, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân lại càng tỏa sáng.

Ông BÙI ĐÌNH LONG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: TPHCM và Nghệ An đã có những hợp tác phát triển toàn diện

Vào những ngày tháng Tư lịch sử này, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến thăm TPHCM có 26 cán bộ, chiến sĩ, những người trực tiếp tham gia, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975. Suốt hành trình, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về quá trình chiến đấu của các bác cựu chiến binh, chứng kiến TPHCM hôm nay phát triển mạnh mẽ. Có thể nói TPHCM và Nghệ An đã có những hợp tác phát triển rất toàn diện. Những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của TPHCM và tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các hoạt động có ý nghĩa, cùng nhau thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển và đã đạt nhiều kết quả thiết thực, toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực.