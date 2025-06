Sân khấu kịch TPHCM: Nở rộ đề tài về người chiến sĩ công an

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an” lần thứ V do Bộ Công an phối hợp với Bộ VH-TT-DL và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội, sẽ diễn ra từ ngày 24-6 đến 6-7. TPHCM có 4 vở kịch mới cùng góp thêm sắc màu, phong cách kịch miền Nam tại liên hoan lần này.

Muôn sắc màu về người chiến sĩ công an

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an lần thứ V có 25 vở diễn của 22 đơn vị nghệ thuật cả nước tham gia dự thi với 4 loại hình: kịch nói, ca kịch, cải lương, chèo; được tổ chức nhằm khắc họa đậm nét, tôn vinh hình tượng người chiến sĩ công an trên sân khấu.

Một cảnh trong vở Một cuộc chiến khác của sân khấu Hồng Vân tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, tìm tòi sáng tạo trong lao động nghệ thuật về đề tài an ninh, trật tự và hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân (CAND).

TPHCM có 4 sân khấu kịch xã hội hóa tham gia liên hoan, gồm: sân khấu Hồng Vân với vở Một cuộc chiến khác (tác giả: Tống Phương Dung, đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt, chỉ đạo nghệ thuật: NSND Hồng Vân); sân khấu Quốc Thảo dựng Sâu đêm (tác giả và đạo diễn: NSƯT Quốc Thảo); sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh chọn làm vở Cuộc đoàn tụ cảm xúc (tác giả: Hoài Hương, đạo diễn: Lê Quốc Nam, cố vấn nghệ thuật: NSND Trần Ngọc Giàu) và Công ty Truyền thông và Giải trí HN Media thực hiện vở Viên đạn bọc đường (đạo diễn: Mi Lê).

Từng vở diễn gửi đến khán giả những sắc màu rất riêng, về những cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an nhân dân với khát vọng góp phần gìn giữ sự bình yên cho nhân dân. Bên cạnh những câu chuyện điều tra, phá án kịch tính… các ê kíp cũng chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý, tình cảm, những xung đột, trăn trở, đau đáu của người chiến sĩ công an trong đời sống hôn nhân gia đình, nuôi dạy con cái, trong các mối quan hệ tình thân, sự đắn đo trước những quyết định tạo nên nhiều ngã rẽ cuộc đời… để qua đó phản ánh tâm tư, sự hy sinh thầm lặng, những nỗi niềm riêng giàu tình người và rất đời thường của các chiến sĩ công an trong cuộc sống.

Những người hy sinh thầm lặng

Có một điểm chung là 4 vở kịch của sân khấu TPHCM tham gia liên hoan đều tập trung khai thác các vấn đề thời sự. Vở Sâu đêm của sân khấu kịch Quốc Thảo chọn đề tài gai góc và nóng hổi hiện nay: buôn người, bắt cóc, lừa những người trẻ tuổi ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động phi pháp. Đây là một đề tài rất khó với những người làm sân khấu bởi nó gắn liền đời sống thực tế hiện nay. NSƯT Quốc Thảo chia sẻ, ê kíp thực hiện đã phải tập luyện trong vòng 3 tháng, vừa tập vừa chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo các chi tiết được hợp lý, đậm chất thực tiễn.

Không chỉ có những cuộc đấu tranh, những thủ thuật nghiệp vụ, các vở diễn còn phản ánh được nhiều khúc mắc, trăn trở sâu thẳm nhất của người chiến sĩ công an với nghề, với gia đình. NSƯT Lê Nguyên Đạt cho biết: Thực hiện một tác phẩm sân khấu về đề tài công an nhân dân rất khó, khó cho cả người dựng và người diễn. Trong cuộc sống hiện nay, các thủ đoạn phạm pháp càng lúc càng tinh vi, nhất là thời kỳ công nghệ hiện đại, đòi hỏi những chiến sĩ công an phải không ngừng học tập, giỏi nghề. Bên cạnh đó, phải làm sao để thấy được hình ảnh người chiến sĩ công an rất đời, rất con người, cũng có những cảm xúc, trăn trở, đau khổ; có lúc phải đứng trước nhiều sự lựa chọn quyết định về cuộc đời mình, để không sa ngã, không sai sót.

Trước khi tham gia liên hoan, vở Một cuộc chiến khác đã phục vụ khán giả TPHCM vào tối 14-6 (suất diễn tiếp theo vào tối 22-6). Sau suất diễn đầu tiên, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức một vở kịch chính luận về ngành công an có cách thể hiện đầy cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, giúp người xem thêm hiểu về công việc, cuộc sống, tâm tư tình cảm người chiến sĩ công an trong thời bình.

Lần này, sân khấu TPHCM tham gia liên hoan đều do các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa. NSƯT Lê Nguyên Đạt chia sẻ: Chúng tôi tham gia với tinh thần khao khát được thể nghiệm mình với một đề tài khó như về người chiến sĩ công an nhân dân. Đây cũng là cơ hội để rèn nghề, thỏa sức sáng tạo, là dịp để được cùng hòa chung với dòng chảy của sân khấu cả nước để học hỏi, vươn lên. Nhưng với đơn vị xã hội hóa, yếu tố kinh tế cũng là một trở ngại lớn, nhất là khi đây không phải là dạng vở mang tính giải trí, dễ bán vé.

THÚY BÌNH