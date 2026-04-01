Sáng 1-4: Giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh sau khi giá vàng thế giới tiến dần lên 4.700 USD/ounce.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 175 triệu đồng/lượng mua vào và 178 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 175 triệu đồng/lượng mua vào và 178 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 174,8 triệu đồng/lượng mua vào và 177,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 1-4 (giờ việt Nam) tăng lên 4.688 USD/ounce, tăng 20 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 31-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 148,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 29,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,1-29,2 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN