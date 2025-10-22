Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường lên Cửa khẩu Tây Giang

Trưa 22-10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, trên tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu Tây Giang (cách cửa khẩu khoảng 4 km), đoạn gần ngã rẽ vào làng Atu đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng.

Sạt lở nghiêm trọng trên đường lên cửa khẩu Tây Giang. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại TP Đà Nẵng gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch lên cửa khẩu Tây Giang, làm chia cắt giao thông.

Đặc biệt, tại ngã ba Cha Nốc trên quốc lộ 14D, cách cửa khẩu khoảng 4 km, đoạn gần ngã rẽ vào làng Atu, hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ đổ xuống, chắn ngang đường, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Các phương tiện được huy động để khắc phục sạt lở. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện đến hiện trường để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn và bão bão số 12 đang tiến gần, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra là rất cao.

Chính quyền xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực sạt lở, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn để đảm bảo an toàn.

XUÂN QUỲNH