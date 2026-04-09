Sẽ quy định cụ thể khu vực đậu xe điện, trạm sạc, đổi pin tại các khu chung cư

Thông tin từ cuộc họp báo thường kỳ tổ chức ngày 9-4 tại Hà Nội cho biết, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung các quy định mới liên quan đến xe điện.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 xe ô tô điện đăng ký lưu hành. Sự phát triển của loại hình xe điện đã làm gia tăng nhanh nhu cầu về chỗ đậu xe, trạm sạc pin, trạm đổi pin cho xe điện của người dân nói chung và dân cư các nhà chung cư nói riêng.

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng Sở Xây dựng Hà Nội và các sở, ngành liên quan khảo sát thực địa tại một số chung cư trên địa bàn, đồng thời tham khảo ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có liên quan.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung các quy định mới. Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất quy định về vị trí, thứ tự ưu tiên bố trí khu vực sạc điện, biện pháp phân vùng khu vực sạc điện và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị quy định về vị trí bố trí khu vực để xe điện, phân vùng khu vực để xe điện và các loại xe khác; quy định về vị trí lắp đặt khu vực đổi pin, yêu cầu phòng cháy chữa cháy đối với khu vực đổi pin.

Hiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư đang chờ Bộ KH-CN cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thẩm định Quy chuẩn để ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 27/CĐ-TTg về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư, hoàn thành trước ngày 30-4.

BÍCH QUYÊN