Sinh vật cảnh làm đẹp đô thị

Lĩnh vực sinh vật cảnh với hoa, cây kiểng, cá cảnh, các loại bò sát… đang dần trở thành xu hướng phát triển đối với nông nghiệp đô thị tại TPHCM. Việc phát triển ngành sinh vật cảnh gắn với phát huy các giá trị văn hóa góp phần gia tăng không gian xanh cho đô thị.

Nhiều mô hình thu tiền tỷ

Tại xã Xuân Sơn, khu du lịch Suối Rao Ecolodge do nghệ nhân sinh vật cảnh Lê Thị Nga là chủ nhân, rất nổi tiếng tại Vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Trong không gian trong lành, xanh mát và yên bình, du khách khó có thể hình dung được 15 năm trước nơi đây là một vùng đất hoang sơ, chỉ có bắp, khoai mì ngắn ngày được trồng theo mùa vụ. Có kiến thức và đam mê cảnh quan, sinh vật, bà Nga đã đầu tư tổng lực, biến khu đất thành một khu rừng nhỏ với đa dạng các loài cây, tạo ra môi trường sinh thái phong phú.

Nghĩ là làm, năm 2010, bà Nga bắt đầu tìm đến các kiến trúc sư, nhà sinh vật học để thu thập các loại cây quý hiếm. Lúc đầu chỉ có khoảng 1.000 cây các loại như giáng hương, tùng, thông Caribe... đến nay, khu đất của bà Nga có khoảng 1 triệu cây xanh, với khoảng 700 loài. Đáng chú ý là sự xuất hiện nhiều cây gỗ thuộc dòng gỗ quý, hiếm như cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, sưa đỏ, lát hoa… cùng với đó là khoảng 300 loại dược liệu như trầu không, sâm đất, riềng, ngãi cứu, khổ qua rừng, mật nhân.

Các loài hoa như dã quỳ, thiên điểu, cẩm tú cầu, hoa hồng… cũng được đưa về ươm trồng. Thời gian trôi qua, khi khu rừng nhỏ có nhiều cây xanh, hoa nở quanh năm, các loài sóc, tắc kè kéo nhau đến sinh sống, chim chóc, ong bướm cũng bay về làm tổ. Theo lời bà Nga, hiện trong khu rừng có rất nhiều đại bàng, chim cắt, chích chòe, chào mào, hoành hoạch, cu đất… đã kéo nhau về làm tổ. Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước cũng đến đây để tìm hiểu.

Triển lãm sinh vật cảnh giữa tháng 1-2026 tại Thảo Cầm viên thu hút nhiều người dân đến thưởng lãm

Ở xã Tân An Hội, năm 2013, Hợp tác xã (HTX) sinh vật cảnh Sài Gòn được thành lập, đã trở thành một trong những đơn vị xuất khẩu cá cảnh lớn. Với diện tích canh tác tới 15ha, HTX không chỉ là đầu mối cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm cho hơn 150 hộ nuôi cá cảnh trong khu vực, mà còn liên kết chặt chẽ với các tỉnh như Đồng Tháp, Tây Ninh tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc HTX sinh vật cảnh Sài Gòn, cho biết, mô hình phát triển của HTX tập trung vào chuỗi liên kết sản xuất. Các thành viên HTX chia thành 6 nhóm sản xuất, mỗi nhóm chuyên nuôi một loại cá cảnh khác nhau như cá bảy màu, cá molly, hồng kim, tỳ bà, hoàng lan và hắc kỳ.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi cá cảnh, HTX sinh vật cảnh Sài Gòn đã mở rộng thị trường xuất khẩu ra các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và các nước Trung Đông. Mỗi tháng, HTX xuất khẩu gần 700.000 con cá cảnh, mang về doanh thu trên 2 tỷ đồng.

Chốn bình yên nơi đô thị

Theo đánh giá của Sở NN-MT TPHCM, thời gian qua, lĩnh vực sinh vật cảnh thành phố đã tập hợp nhiều thành viên, đội ngũ nghệ nhân, nhà vườn, người lao động có tay nghề, kiến thức. Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động kết nối đam mê với những người yêu thích sinh vật cảnh được tổ chức thông qua các sự kiện như triển lãm, hội thi, tuần lễ sinh vật cảnh; qua các kênh online trao đổi thương mại nhiều sản phẩm sinh vật cảnh độc đáo, mới lạ, có giá trị kinh tế cao; qua nhiều hoạt động kết hợp cảnh quan với du lịch sinh thái, du lịch dã ngoại. Đây cũng là nhu cầu phát triển trong tương lai đối với cư dân TPHCM.

Triển lãm chim cảnh, thú cưng được tổ chức tại phường Tân Định, TPHCM vào giữa năm 2025 (ẢNH: ĐỨC TRUNG)

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TPHCM, chia sẻ, trước đây, sinh vật cảnh là thú vui tao nhã của một số ít người. Những năm gần đây, sinh vật cảnh ngày càng trở thành thú vui của bất kỳ ai yêu thiên nhiên, trở thành không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người dân.

Ngày nay, xã hội hiện đại, nhịp sống hối hả, áp lực công việc ngày càng gia tăng, vì vậy, việc tìm về với thiên nhiên, tạo dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp trở thành nhu cầu thiết yếu. Những hòn đá, chậu cây, những tiểu cảnh, thú cưng… không chỉ để trang trí mà còn trở thành những người bạn đồng hành, mang lại sự bình yên và cảm hứng cho rất nhiều người.

Theo ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, lĩnh vực sinh vật cảnh toàn thế giới có tốc độ kim ngạch về giao dịch thương mại tăng bình quân 6%-8%/năm. Tại Việt Nam, giá trị sản xuất sinh vật cảnh từ 800 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng/ha/năm, gấp 5-9 lần so với các cây trồng khác.

ĐỨC TRUNG