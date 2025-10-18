Chung tay làm sạch bãi biển tại Côn Đảo

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên và người dân đã cùng nhau dọn vệ sinh môi trường vào sáng cuối tuần, tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì một Côn Đảo xanh.

Sáng 18-10, tại Nhà văn hóa Khu dân cư số 10 (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Chi bộ các cơ quan Đảng đặc khu phối hợp các lực lượng vũ trang, đơn vị, đoàn thể, tình nguyện viên... tổ chức lễ ra quân "Ngày thứ bảy xanh".

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Hải đội 33 Cảnh sát biển, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Kho xăng dầu K3 Quân khu 7, Tổ công tác Lữ đoàn 681, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, Ban Quản lý Công trình công cộng, cùng các đoàn thể và nhân dân Khu dân cư số 10.

Các lực lượng tham gia chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo cho biết, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa các cơ quan, đơn vị với nhân dân; đồng thời là hành động cụ thể nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị tại đặc khu.

Đồng chí Nguyễn Anh Nhựt phát biểu tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Anh Nhựt đề nghị mỗi cá nhân, mỗi đơn vị tham gia chương trình nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu gom rác thải, mà là trả lại vẻ đẹp vốn có cho bãi biển, cho con đường, và quan trọng hơn là truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà an sinh xã hội cho các hộ gia đình ngư dân, chủ phương tiện ghe, đò có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà đến các hộ dân khó khăn tại chương trình

Sau lễ ra quân, các lực lượng được chia thành 5 nhóm phụ trách dọn vệ sinh trên toàn tuyến đường và bãi biển từ Nhà Văn hóa Khu dân cư số 10 đến điểm check-in “Tái Sinh Zone”. Các nhóm được phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.

>>> Một số hình ảnh tại lễ ra quân. Ảnh: THU HOÀI

THU HOÀI