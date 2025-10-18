Chung tay làm sạch bãi biển tại Côn Đảo

Xã hội

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên và người dân đã cùng nhau dọn vệ sinh môi trường vào sáng cuối tuần, tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì một Côn Đảo xanh.

Sáng 18-10, tại Nhà văn hóa Khu dân cư số 10 (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Chi bộ các cơ quan Đảng đặc khu phối hợp các lực lượng vũ trang, đơn vị, đoàn thể, tình nguyện viên... tổ chức lễ ra quân "Ngày thứ bảy xanh".

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Hải đội 33 Cảnh sát biển, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Kho xăng dầu K3 Quân khu 7, Tổ công tác Lữ đoàn 681, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, Ban Quản lý Công trình công cộng, cùng các đoàn thể và nhân dân Khu dân cư số 10.

z7129366318240_5b6b5bad68f6ae13d697d6b02546fa94.jpg
z7129359704804_a89f12ae36a91a93da57fb3ccea267eb.jpg
z7129369502963_045ff83505644e1d1452c8e87522f182.jpg
Các lực lượng tham gia chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo cho biết, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa các cơ quan, đơn vị với nhân dân; đồng thời là hành động cụ thể nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị tại đặc khu.

z7129357607341_8ad0253563280c597d8bf1c01986270d.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Nhựt phát biểu tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Anh Nhựt đề nghị mỗi cá nhân, mỗi đơn vị tham gia chương trình nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu gom rác thải, mà là trả lại vẻ đẹp vốn có cho bãi biển, cho con đường, và quan trọng hơn là truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà an sinh xã hội cho các hộ gia đình ngư dân, chủ phương tiện ghe, đò có hoàn cảnh khó khăn.

z7129378459700-6cbad5f397b8854c30264f895d261c5e-4305-5598.jpg
Trao quà đến các hộ dân khó khăn tại chương trình

Sau lễ ra quân, các lực lượng được chia thành 5 nhóm phụ trách dọn vệ sinh trên toàn tuyến đường và bãi biển từ Nhà Văn hóa Khu dân cư số 10 đến điểm check-in “Tái Sinh Zone”. Các nhóm được phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.

>>> Một số hình ảnh tại lễ ra quân. Ảnh: THU HOÀI

z7129371077775_df6eac6dcee09f9d497aa6d0fa3da3f8.jpg
z7129380041891_6b34424f7c51bbf1da7b2133b497a98d.jpg
z7129383075320_8337ac8e4050dbfa7124c25a8c325ee5.jpg
z7129381987004_2d38ed0718971d193710a6b36cfada52.jpg
z7129384776807_b3c9b12b81a977c52a103ee1754d9d80.jpg
z7129386524186_64d85e516d627f0760d0e89544e9081b.jpg
z7129389427276_b16b8520f19f7e8c8c20bdbc88a3177b.jpg
z7129387855083_c0109ec337fc2e49735e1333f29bfd74.jpg
THU HOÀI

