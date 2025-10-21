Ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh, hoàn thiện thể chế đồng bộ

Các đại biểu Quốc hội thảo luận chiều 21-10

Đồng bộ pháp luật, mạnh mẽ phân cấp

Phát biểu tại tổ, ĐB Phan Thái Bình (Đà Nẵng) đánh giá cao tiến bộ trong công tác xây dựng thể chế thời gian qua, nhưng cho rằng yêu cầu giai đoạn tới sẽ nặng nề hơn, đòi hỏi Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ tới phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, không để “độ vênh” giữa các luật làm khó doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục đầu tư.

ĐB cũng đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương, đặc biệt về tài chính và nhân sự. Nếu chỉ phân cấp, phân quyền về nhiệm vụ mà không có nguồn lực, con người thì chưa thể hiệu quả.

ĐB Phan Thái Bình (Đà Nẵng)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận định, hoạt động lập pháp cuối nhiệm kỳ cho thấy bước chuyển mạnh trong tư duy và phương pháp làm luật. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 sẽ góp phần tạo nền tảng chuyên nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và khả thi hơn trong quản lý, điều hành. Luật cần tập trung quy định nguyên tắc, để phần hướng dẫn, chi tiết sẽ giao cho Chính phủ và bộ ngành thực hiện, từ đó tăng tính thực tiễn và phản ứng chính sách. Cùng với đó là tư duy đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh, tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm của địa phương và người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây cũng là thời điểm cần nhìn nhận, tổng kết sâu sắc những việc đã làm được và chưa làm được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đơn cử, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án cần được cải thiện, bố trí đủ nguồn lực, bảo đảm các dự án phải được triển khai nhanh; dứt khoát không để tình trạng có tiền mà không tiêu được.

ĐB Quản Minh Cường (Cao Bằng) phát biểu

Theo ĐB Quản Minh Cường (Cao Bằng) đây là nhiệm kỳ đặc biệt của Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc đồ sộ, kể cả về công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. ĐB cũng nhấn mạnh đến việc ứng phó linh hoạt với các biến động của thực tiễn.

Cũng theo đại biểu, nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt khi phải ứng phó liên tục với nhiều thách thức lớn như đại dịch Covid-19, các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Đây đều là những việc lớn, phức tạp nhưng chúng ta đã ứng phó linh hoạt. Đó là bài học quý cho công tác lãnh đạo, điều hành trong nhiệm kỳ tới.

Cần tiếp tục tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông

Từ kết quả của nhiệm kỳ này, nhiều ĐB cũng đề xuất nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông, trong đó có hạ tầng ở khu vực khó khăn. Đồng thời, cần ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh như ngập úng ở các đô thị lớn, ùn tắc giao thông, hạ tầng phòng chống thiên tai, xây dựng nhà ở xã hội... để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

ĐB Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo niềm tin lớn trong nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát ý kiến, kiến nghị cử tri của ủy ban cho thấy, các lĩnh vực như y tế, giáo dục, thông tin - truyền thông, văn hóa - xã hội nhận được nhiều phản ánh, tương đương với các vấn đề “nóng” như đất đai, đô thị. “Đây là những lĩnh vực mà người dân còn nhiều băn khoăn, đòi hỏi sự giám sát thường xuyên, sâu sát hơn nữa của các cơ quan chức năng,” ĐB Trần Thị Nhị Hà nói.

ĐB Nguyễn Hữu Chính (Hà Nội) cho rằng, theo số liệu thống kê, hàng năm vẫn có các trường hợp phải bồi thường oan sai. Cụ thể, trong năm qua, Tòa án đã thụ lý 8 yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả hơn 14,6 tỷ đồng cho 11 trường hợp. “Số vụ tuy không nhiều nhưng vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân là khách quan hay chủ quan để có giải pháp khắc phục,” ĐB kiến nghị.

PHAN THẢO