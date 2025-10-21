Quảng Ngãi: Người dân Lý Sơn tất bật thu hoạch hành tím trước bão số 12

Toàn đặc khu Lý Sơn hiện có hơn 300ha hành tím, trong đó khoảng 80% diện tích đã được thu hoạch. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích còn lại, đồng thời gia cố nhà cửa, kho chứa nông sản. Lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch hành chạy bão.
Ông Phan Đình Mười (thôn An Vĩnh) có gần 3 sào hành cho biết, dù hành còn non, chưa đến kỳ thu hoạch nhưng ông vẫn phải cắt sớm: “Biết năng suất sẽ giảm, nhưng để bão quét qua thì mất trắng. Giờ chỉ mong gom kịp, phơi được bao nhiêu hay bấy nhiêu để giữ vốn”.
Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến 16 giờ chiều 21-10, mực nước trên các sông trong tỉnh đang dao động dưới mức báo động 1. Riêng cầu tràn Thạch Nham (tuyến Quảng Ngãi – Sơn Hà) vẫn ngập khoảng 0,03m, lực lượng chức năng đang tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.
Tại xã Ba Vinh, chính quyền địa phương cũng đã di dời khẩn cấp 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) đến nơi an toàn sau khi phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ gây sạt lở.