Quảng Ngãi: Người dân Lý Sơn tất bật thu hoạch hành tím trước bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, người dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang khẩn trương thu hoạch hành tím để giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng dân quân giúp người dân thu hoạch hành tím. Ảnh: MAI BÌNH

Toàn đặc khu Lý Sơn hiện có hơn 300ha hành tím, trong đó khoảng 80% diện tích đã được thu hoạch. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích còn lại, đồng thời gia cố nhà cửa, kho chứa nông sản. Lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch hành chạy bão.

Khẩn trương thu hoạch hành tím trước bão đổ bộ. Ảnh: MAI BÌNH

Ông Phan Đình Mười (thôn An Vĩnh) có gần 3 sào hành cho biết, dù hành còn non, chưa đến kỳ thu hoạch nhưng ông vẫn phải cắt sớm: “Biết năng suất sẽ giảm, nhưng để bão quét qua thì mất trắng. Giờ chỉ mong gom kịp, phơi được bao nhiêu hay bấy nhiêu để giữ vốn”.

Dân quân cùng người dân thu hoạch hành tím. Ảnh: MAI BÌNH

Hành tím được thu hoạch sớm để tránh thiệt hại

Hành tím là vụ sản xuất chủ lực trong năm của người dân Lý Sơn. Ảnh: MAI BÌNH

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến 16 giờ chiều 21-10, mực nước trên các sông trong tỉnh đang dao động dưới mức báo động 1. Riêng cầu tràn Thạch Nham (tuyến Quảng Ngãi – Sơn Hà) vẫn ngập khoảng 0,03m, lực lượng chức năng đang tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.

Mực nước trên sông Trà Khúc, nơi đổ ra cửa biển vào chiều ngày 21-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xã Ba Vinh, chính quyền địa phương cũng đã di dời khẩn cấp 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) đến nơi an toàn sau khi phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ gây sạt lở.

NGUYỄN TRANG