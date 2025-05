Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Gia Định tạm ngưng thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng

Theo Sở Y tế TPHCM, trước đó, Bệnh viện Quân Y 175 có gửi công văn đến Sở Y tế báo cáo 1 trường hợp người bệnh gặp biến chứng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Gia Định.

Ngay sau đó, Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia đến đánh giá nhanh các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Gia Định, qua đó đoàn ghi nhận có nhiều vấn đề cần được làm rõ trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chỉ định điều trị, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này. Căn cứ nhận định bước đầu của đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Gia Định tạm ngưng các kỹ thuật liên quan đến hút mỡ, đồng thời khẩn trương rà soát lại tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh theo quy định, nghiêm túc triển khai “Quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng” do Sở Y tế ban hành, báo cáo các giải pháp chấn chỉnh đến Sở Y tế và Bộ Y tế.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Định cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt vì sử dụng bác sĩ hành nghề "chui".

Trước đó, ngày 7-1-2025, Sở Y tế đã ban hành “Quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng”. Đây là quy trình kỹ thuật chi tiết đã được các chuyên gia thuộc những chuyên khoa: ngoại khoa, gây mê hồi sức, phẫu thuật thẩm mỹ, nội khoa, điều dưỡng… phối hợp xây dựng theo từng giai đoạn mà người bệnh phải trải qua khi được chỉ định và phẫu thuật hút mỡ. Ở mỗi bước đều chỉ rõ những việc phải làm, do ai làm, cách làm và dự báo những tình huống có thể xảy ra, cách giải quyết. Sở Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám, chữa bệnh được phê duyệt danh mục kỹ thuật hút mỡ bụng phải tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện nghiêm quy trình này.

THÀNH SƠN