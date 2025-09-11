Sớm cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động

Đây là hoạt động thiết thực trong Chương trình công tác năm 2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Qua đó, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hội nghị có sự tham dự của gần hơn 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM, cấp ủy 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng toàn thể đảng viên Học viện Cán bộ TPHCM.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM quán triệt hai chuyên đề trọng tâm: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

Hội nghị cũng nghe PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, báo cáo thông tin thời sự quý 3-2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Hải yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình triển khai; đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đồng chí lưu ý các cấp ủy trực thuộc phải nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động; đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình hành động, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ đúng thời hạn.

KHÁNH HUY