Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm nghi nhập lậu

Ngày 13-7, Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng thông tin, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Hải An tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Hồng Anh (đường Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An).

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đang tạm giữ số hàng trên để xác minh

Tại thời điểm kiểm tra, bà L.T.T.H. có trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm tại trang facebook cá nhân có tên “Hồng Anh Chuyên Đồ Hiệu”.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện trên 2.100 sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm son, kem dưỡng, serum... có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, tổng trị giá của số hàng trên hơn 360 triệu đồng, tính theo giá niêm yết trực tiếp trên sản phẩm. Toàn bộ số hàng hóa trên đang được tạm giữ để xác minh, xử lý vụ việc.

