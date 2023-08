Tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ, hai thanh niên phải vệ sinh nhà cho con nợ

Sau khi “khủng bố” nhà chị S. bằng chất bẩn, Lực và Đông lái xe tẩu thoát thì bị công an tuần tra phát hiện, bắt giữ. Để khắc phục hậu quả, công an đã đưa Lực và Đông tới nhà chị S. để cạo sửa, lau chùi chất bẩn và sơn lại cửa, tường nhà chị này.

Ngày 17-8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phùng Tiến Lực (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Phan Xuân Đông (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Nghệ An), cùng trú tỉnh Bình Dương, về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, khuya 6-8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp tuần tra ở đường Thống Nhất (phường 16) thì phát hiện Lực và Đông đi xe máy, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Do cả 2 không có giấy tờ nên công an đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả 2 khai, mới tạt chất bẩn vào nhà dân ở đường này. Kiểm tra ma túy, Lực và Đông dương tính.

Chị S. (sinh năm 1983) chủ căn nhà bị tạt sơn đã tới công an trình báo.

Công an xác định, tháng 3-2022, Lực cho chị S. vay nhiều lần, với tổng số tiền là 100 triệu đồng, lãi suất từ 5%-10%/tháng, dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng. Tháng 10-2022, chị S. xin Lực trả tiền gốc 300.000 đồng/ngày thì Lực đồng ý.

Đến tháng 6-2023, do chị S. gặp khó khăn nên không còn khả năng chi trả số tiền gốc còn lại. Lúc này, Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ chị S. nhưng không được.

Ngày 6-8, Lực mua sơn đỏ và mắm tôm để tạt vào nhà chị S. nhằm đe dọa, uy hiếp chị này trả nợ. Do không có xe nên Lực gọi cho Đông, kêu qua nhà chở đi đòi nợ. Sau đó, cả 2 di chuyển từ tỉnh Bình Dương đến nhà chị S. ở quận Gò Vấp để tạt sơn và mắm tôm.

Tạt chất bẩn xong, cả 2 lái xe máy tẩu thoát thì bị công an tuần tra bắt giữ.

Để khắc phục hậu quả, công an đã đưa Lực, Đông tới nhà chị S. để cạo sửa, lau chùi chất bẩn và sơn lại cửa, tường nhà chị này.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, xử lý Lực về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an quận Gò Vấp cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ; tội phạm liên quan "tín dụng đen", "tội phạm đường phố"… nhằm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn Gò Vấp nói riêng, và trên địa bàn TPHCM nói chung.