Tây Ninh áp dụng song song 2 bảng giá đất

Ngày 28-8, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành chức năng tỉnh đang xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Một dự án nhà ở liền kề tại xã Cần Giuộc (Tây Ninh) đang được rao bán

Theo Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như vấn đề tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai, tỉnh Tây Ninh hiện đang áp dụng song song 2 bảng giá các loại đất (giá đất tỉnh Long An trước đây và giá đất tỉnh Tây Ninh trước đây) đến hết năm 2025.

Cùng với giá đất nhà nước quy định, hiện Tây Ninh đang dẫn đầu khu vực vệ tinh TPHCM về tăng trưởng giá ở cả phân khúc chung cư và nhà liền thổ.

Tại khu vực xã Bến Lức, dự án chung cư Sky Retreat đang chào bán 55-60 triệu đồng/m2, còn nhà phố liền kề có giá thấp nhất 120 triệu đồng/m2... cao gấp đôi so với các dự án mở bán năm 2024.

Các chuyên gia bất động sản cũng như ngành chức năng khuyến cáo, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ dòng vốn mình bỏ ra để đầu tư sao cho phù hợp, tránh trường hợp mất thanh khoản và mất khả năng chi trả. Thị trường bất động sản hiện nay đã qua thời đầu tư lướt sóng, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi xuống tiền tại các dự án.

NGỌC PHÚC