Tháng 12, thông xe kỹ thuật hơn 41km đường Vành đai 3 TPHCM

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng lao động. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính, triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Ngày 25-9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 7 của Chính phủ đến khảo sát thực tế tại các công trình trọng điểm thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại hai nút giao lớn gồm cầu Bình Gởi – vượt sông Sài Gòn và nút giao Tân Vạn – nơi kết nối với xa lộ Hà Nội.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe các đơn vị báo cáo tiến độ tại công trình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đến nay toàn bộ các dự án thành phần của đường Vành đai 3 đã hoàn tất 100% công tác bàn giao mặt bằng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu quan trọng là vào ngày 19-12-2025 sẽ đưa vào khai thác 24,1 km đường cao tốc, trong đó có 14,7 km đi qua khu vực Thủ Đức, 3 km qua địa bàn Bình Dương trước đây (nay thuộc TPHCM) và 6,4 km qua Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Cùng thời điểm, toàn tuyến sẽ đạt 41,4 km được thông xe kỹ thuật. Tiếp đó, đến ngày 30-6-2026, toàn bộ tuyến Vành đai 3 dài 76,3 km sẽ hoàn thành và thông xe.

Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông TPHCM Lương Minh Phúc khẳng định, đến tháng 12-2025, người dân có thể di chuyển từ Bình Dương đến Củ Chi bằng đường Vành đai 3, thể hiện cam kết về tính khả thi của tiến độ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ thi công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Bình Dương (sau sáp nhập trực thuộc UBND TPHCM), cho biết nhiều hạng mục đang được đẩy mạnh. Đối với cầu Bình Gởi, công trình đã hợp long, song phía chủ đầu tư kiến nghị xây thêm một nhánh cầu với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng, trích từ phần dự phòng và tiết kiệm chi phí. Riêng tại nút giao Tân Vạn, địa phương đề xuất Trung ương cho phép đầu tư hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, đoạn 15,3 km đường Vành đai 3 trùng với tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn (từ nút giao Tân Vạn đến nút giao Bình Chuẩn) cũng được kiến nghị mở rộng để đảm bảo tính đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Đường Vành đai 3 đang gấp rút hoàn thiện đoạn trên cao qua phường Long Bình, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng lao động. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính, triển khai thi công "3 ca, 4 kíp”, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mốc 19-12-2025 là thời hạn quan trọng để bắt đầu thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3.

Về nguồn vật liệu xây dựng, ông Lương Minh Phúc cho biết, đến nay cơ bản đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Cụ thể, 16 mỏ cát tại Vĩnh Long và Đồng Tháp được huy động để phục vụ san lấp, trong khi nguồn đá xây dựng đến từ 9 mỏ tại Đồng Nai và khu vực Bình Dương trước đây.

Sau khi kiểm tra công trường, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì sẽ tiếp tục làm việc với UBND TPHCM, các tỉnh lân cận cùng các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ và sớm đưa dự án Vành đai 3 TPHCM vào khai thác.

QUỐC HÙNG