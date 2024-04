Tháng Công nhân năm 2024: Tôn vinh giá trị, cống hiến của người lao động

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, trao quà tặng công nhân khó khăn tại quận 7 nhân Tháng Công nhân lần thứ 16

PHÓNG VIÊN: Công đoàn chọn chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” cho Tháng Công nhân năm nay là hướng đến những ý nghĩa gì, thưa ông?

* Ông TRẦN ĐOÀN TRUNG: Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tạo động lực, tiền đề đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố trong giai đoạn mới. Do đó, với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn TPHCM mong muốn tạo quyết tâm cao trong các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) cùng nỗ lực hành động đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống.

Đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 _ 28-7-2024), tiến tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2025). Chủ đề đó nhằm tạo sự thúc đẩy trong đội ngũ công nhân, viên chức, NLĐ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để hoàn thành sứ mệnh của giai cấp.

Tháng Công nhân sẽ có những hoạt động gì?

* Các cấp công đoàn TPHCM sẽ tổ chức đa dạng hoạt động trong Tháng Công nhân, từ việc tôn vinh, tuyên dương, tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại đến chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, NLĐ và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong Tháng Công nhân còn có các chương trình chăm lo NLĐ, như phiên chợ, bán hàng bình ổn giá sẽ được đưa về cơ sở để công nhân, NLĐ có cơ hội sử dụng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý và nhiều ưu đãi. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân này, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, diễn đàn tháng 5 để công nhân, NLĐ có cơ hội đề đạt nguyện vọng, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề sẽ diễn ra trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Tất cả các hoạt động đều hướng đến mục tiêu thể hiện sự chủ động của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, động viên, khích lệ đoàn viên, NLĐ thi đua lao động sáng tạo. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi để triển khai nghị quyết, tập hợp, đoàn kết NLĐ trong tình hình mới.

Các hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ khó khăn, bệnh hiểm nghèo, đoàn viên nghiệp đoàn sẽ được triển khai ra sao?

* Thực tế, trên địa bàn thành phố vẫn còn những doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp, tạm dừng sản xuất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của NLĐ. Bên cạnh đó, còn có những công nhân lao động không may bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động trong quá trình lao động sản xuất. Tại các công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở, những ngày qua đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn. Riêng đối với đoàn viên nghiệp đoàn, chúng tôi cũng có các chương trình chăm lo riêng, giúp kết nối, tạo niềm tin, hỗ trợ kiến thức để giúp đoàn viên nghiệp đoàn tự phòng vệ khi làm việc trong môi trường còn nhiều rủi ro.

Chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” cũng là để tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong sự phát triển bền vững của TPHCM nói riêng và đất nước nói chung. Đây còn là dịp để tổ chức công đoàn thành phố củng cố tinh thần giai cấp, tình đoàn kết giai cấp cũng như tôn vinh giá trị của lao động, tôn vinh những cống hiến của NLĐ, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM nói.

Tháng Công nhân năm nay cũng là Tháng An toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức công đoàn có hoạt động gì để nâng cao ý thức an toàn trong lao động, nhằm giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn lao động thương tâm?

* Từ năm 2020, Tháng Công nhân được các cấp công đoàn triển khai gắn với hoạt động Tháng An toàn, vệ sinh lao động. Tiếp nối những năm qua, Tháng Công nhân lần này được tổ chức gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của năm. Cụ thể, LĐLĐ TPHCM tổ chức và phát động hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động” cấp thành phố để kêu gọi đoàn viên, công nhân lao động tích cực hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động. Việc này cũng nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao nhận thức an toàn lao động, an toàn sản xuất đến NLĐ và chủ sử dụng lao động.

Các hoạt động chủ yếu của Tháng Công nhân tại TPHCM: - Tổ chức họp mặt, thăm hỏi, động viên tặng quà 1.271 công nhân bị tai nạn lao động (thương tật từ 31% đến hơn 61%), với tổng số tiền chăm lo dự kiến 741 triệu đồng - Trao tặng mái ấm công đoàn; tổ chức các hội thi tay nghề, các hoạt động văn hóa văn nghệ; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên...

THÁI PHƯƠNG