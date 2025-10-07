Thanh Hóa: Sạt lở đất, 2 vợ chồng bị vùi lấp tử vong

Sáng 7-10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (BĐBP tỉnh Thanh Hóa), trên địa bàn xã Mường Lát vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong đêm 6-10, tại xã biên giới Mường Lát mưa to kéo dài gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Tại khu vực rừng núi thôn Đoàn Kết, đất sạt lở đổ xuống khu lán trại làm nương rẫy của một hộ dân khiến hai vợ chồng ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977) bị vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Sạt lở cũng làm 4 hộ dân tại thôn Chiến Pục thiệt hại nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu hộ.

Đến sáng nay (7-10), thi thể ông Lương Văn Ch. và bà Lò Thị P. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

DUY CƯỜNG