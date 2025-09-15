Thành lập Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Chiều 15-9, tại An Giang, Bộ NN-MT tổ chức hội nghị “Đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh, thành ĐBSCL”.

Quang cảnh hội nghị

Sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ĐBSCL hiện có 6 Trung tâm khuyến nông (hoặc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp) cấp tỉnh, gồm: Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ. Các trung tâm này hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, với tổng số 644 viên chức.

Đối với khuyến nông khu vực, vùng ĐBSCL đã thực hiện chuyển các Trạm Khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện về Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh quản lý, tổ chức lại thành các trạm/trung tâm khu vực. Hiện toàn vùng ĐBSCL có 113 trạm/trung tâm, với 2.288 viên chức.

Trước khi sắp xếp, vùng ĐBSCL có 1.013 tổ Khuyến nông cộng đồng, với hơn 10.300 thành viên. Hiện nay, các tổ vẫn hoạt động theo mô hình cũ, chờ sắp xếp.

Mô hình dự kiến của tổ chức khuyến nông vùng ĐBSCL

Tại hội nghị, các đại biểu cho biết, mô hình tổ chức khuyến nông vùng ĐBSCL đang đối diện một số khó khăn, như: địa bàn hoạt động rộng, đa ngành, đa lĩnh vực; chưa xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa hệ thống khuyến nông với chính quyền địa phương 2 cấp, các viện, trường, doanh nghiệp; chưa kiện toàn được mạng lưới khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Trần Thanh Nam cho rằng, cần sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức của lực lượng khuyến nông các cấp, nhất là cấp cơ sở và đảm bảo điều kiện pháp lý để hoạt động trong tình hình mới. Đặc biệt, các địa phương cần tạo cơ chế để lực lượng khuyến nông hoạt động, phát huy tốt vai trò, không trông chờ nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước.

Ra mắt “Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL"

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công bố quyết định thành lập và ra mắt “Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Câu lạc bộ là nơi kết nối các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, câu lạc bộ sẽ là diễn đàn hợp tác - hội tụ và lan tỏa những trí tuệ, sáng kiến và giải pháp mang tính thực tiễn, phục vụ mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, thị trường đến với nông dân.

TUẤN QUANG