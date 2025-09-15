Tháo gỡ vướng mắc trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Ngày 15-9, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh.

Chính phủ tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Theo đó, căn cứ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt trước ngày 1-7-2025, UBND các tỉnh, thành phố sẽ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để phục vụ quản lý đất đai, không bị ràng buộc bởi chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã phân bổ trước đó.

Các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được phê duyệt trước ngày 1-7-2025, hoặc chỉ tiêu phân bổ trong quy hoạch tỉnh để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Nghị quyết cũng nêu rõ cách xử lý trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, nếu dự án đã được xác định trong quy hoạch ngành quốc gia, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn mà có mâu thuẫn chồng chéo với các quy hoạch ngành khác thì cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào các quy hoạch này để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với trường hợp phải thu hồi đất để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an sẽ lấy ý kiến UBND cấp tỉnh nơi có đất. Nếu thống nhất, việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện; nếu không thống nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 28-2-2027. Trường hợp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành luật hoặc nghị quyết mới điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia trước ngày 1-3-2027, thì các quy định tương ứng trong nghị quyết này sẽ chấm dứt hiệu lực.

LÂM NGUYÊN