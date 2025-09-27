Thư Kỳ thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Busan 2025

Sau 10 ngày diễn ra, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF 2025) đã chính thức khép lại với đêm tôn vinh dành cho các tác phẩm và cá nhân. Đáng chú ý, với tác phẩm điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ đã vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đêm bế mạc và trao giải BIFF 2025 lần thứ 30 diễn ra trang trọng vào tối 26-9 tại Trung tâm Điện ảnh Busan (Busan Cinema Center - Hàn Quốc). Tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Busan Award – hạng mục tranh giải chính thức đầu tiên trong lịch sử liên hoan.

Ngồi ghế chủ tịch Ban giám khảo là đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng Na Hong-jin (The Wailing), cùng các thành viên: nam diễn viên Hồng Kông Lương Gia Huy, nhà làm phim - diễn viên Ấn Độ Nandita Das, đạo diễn Iran Marziyeh Meshkini, đạo diễn - nhà biên kịch Mỹ gốc Hàn Kogonada, nhà sản xuất Indonesia Yulia Evina Bhara và diễn viên Hàn Quốc Han Hyo-joo.

Thư Kỳ nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại BIFF 2025

Tại lễ trao giải năm nay, nữ diễn viên Đài Loan Thư Kỳ trong lần đầu lấn sân làm đạo diễn đã vinh dự mang về giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Girl. Bộ phim thuộc thể loại coming-of-age (phim về hành trình trưởng thành) với câu chuyện về một thiếu nữ khao khát thoát khỏi cuộc sống gia đình bạo lực ở Đài Bắc thập niên 1980. Tác phẩm được lấy cảm hứng sâu sắc từ tuổi thơ của chính Thư Kỳ và đã ấp ủ suốt hơn mười năm.

Tại BIFF năm nay, tác phẩm nhận giải phim xuất sắc nhất trong hạng mục Busan Award - hạng mục lần đầu được giới thiệu tại sự kiện đã thuộc về Gloaming in Luomu của đạo diễn gạo cội mang hai dòng máu Hoa - Hàn, Zhang Lu.

Phim lấy bối cảnh một thị trấn biên giới hẻo lánh, khắc họa cuộc sống của người dân đang chật vật đối diện với những bóng đen còn sót lại của lịch sử, kết hợp chất trữ tình đặc trưng trong phong cách Zhang với cái nhìn phê phán xã hội sắc bén.

Đạo diễn Zhang Lu nhận giải Phim hay nhất hạng mục Busan Awards

Cũng trong hạng mục Busan Awards, ban giám khảo lần lượt trao các giải thưởng khác, gồm: giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Award) cho tác phẩm Funky Freaky Freaks (đạo diễn Han Chang-lok - Hàn Quốc), Diễn viên xuất sắc cho Lee Jiwon (phim En Route To, Hàn Quốc) và Kitamura Takumi, Ayano Go, Hayashi Yuta (phim Baka’s Identity - Nhật Bản). Giải Đóng góp nghệ thuật (Artistic Contribution Award) được trao cho Liu Qiang và Tu Nan (Thiết kế sản xuất phim Resurrection - Trung Quốc).

Năm nay, New Currents Award - giải thưởng mang tính thương hiệu của BIFF dành cho các nhà làm phim châu Á mới nổi được trao cho bộ phim En Route To của đạo diễn Hàn Quốc - Yoo Jaein.

Ở hạng mục cho phim tài liệu, BIFF Mecenat Award đã tôn vinh 3 tác phẩm: Raining Dust (đạo diễn Ju Romi, Kim Taeil - Hàn Quốc), Singing Wings (Hemen Khaledi - Iran/Kurd) và Relay Race (Ko Hyoju, Hàn Quốc).

Giải Sonje (phim ngắn châu Á) đã thuộc về It Sounds Louder on Rainy Days (Kim Sang-yun - Hàn Quốc), Delay (Wang Han-xuan - Trung Quốc) và Interface (Kawazoe Aya - Nhật Bản).

Dự án Bò sữa bay của Việt Nam nhận giải Kantana Award tại Chợ Dự án

Tại BIFF năm nay, đại diện Việt Nam tham gia Chợ Dự án châu Á - Flying Cows (Bò sữa bay - đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi) vinh dự nhận giải thưởng Kantana Award - Picture.

Phim xoay quanh câu chuyện về Trâu, một anh nông phu thật thà nhưng khốn khó lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa bí mật. Thế nhưng, tình cảm ngày một lớn dành cho nữ nhà khoa học đã khiến anh đứng trước lựa chọn khó khăn, tương lai của gia đình hay cô gái mà anh không còn đủ can đảm để dối lừa.

Diễn ra từ ngày 17 đến 26-9, BIFF 2025 đã trình chiếu hơn 200 bộ phim từ khắp thế giới, thu hút đông đảo khán giả, giới làm phim và các nhà sản xuất quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm liên hoan phim lớn nhất châu Á.

Danh sách các hạng mục giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 Busan Award - Phim xuất sắc nhất: Gloaming in Luomu, đạo diễn Zhang Lu (Trung Quốc) Busan Award - Đạo diễn xuất sắc nhất: Girl, đạo diễn Shu Qi (Đài Loan) Busan Award - Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo - Funky Freaky Freaks, đạo diễn Han Chang-lok (Hàn Quốc) Busan Award - Diễn viên xuất sắc nhất: Lee Jiwon – phim En Route To (Hàn Quốc), Kitamura Takumi, Ayano Go, Hayashi Yuta – phim Baka’s Identity (Nhật Bản) Busan Award - Đóng góp nghệ thuật - Thiết kế sản xuất Liu Qiang and Tu Nan (phim Resurrection, Trung Quốc) New Currents Award: En Route To, đạo diễn Yoo Jaein (Hàn Quốc) BIFF Mecenat Award: Raining Dust, đạo diễn Ju Romi, Kim Taeil (Hàn Quốc), Singing Wings, đạo diễn Hemen Khaledi (Iran/Kurdistan) và Relay Race, đạo diễn Ko Hyoju (Hàn Quốc) Sonje Award: It Sounds Louder on Rainy Days (Kim Sang-yun - Hàn Quốc), Delay (Wang Han-xuan - Trung Quốc) và Interface (Kawazoe Aya - Nhật Bản).

HẢI DUY