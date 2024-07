Thêm 3 cán bộ ở tỉnh Hà Giang bị bắt tạm giam

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phùng Thị Hoa (SN 1968), Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Công an tỉnh Hà Giang thông tin, liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Phùng Thị Hoa (sinh năm 1968, Phó Giám đốc Sở Tài chính); Phạm Văn Khuông (sinh năm 1959, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (sinh năm 1972, Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2021.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, các bị can này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn. Trước đó, hồi tháng 1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1975, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí; bắt tạm giam ông Vũ Văn Sử (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cùng một số người nguyên là cán bộ của sở GD-ĐT tỉnh này.

VĂN PHÚC