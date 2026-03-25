Thêm một trường hợp bị xử phạt 62,5 triệu đồng vì không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ

Ngày 25-3, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký ban hành quyết định số 649/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng đối với một công dân trên địa bàn.

Theo đó, xử phạt 62,5 triệu đồng đối với công dân L.T.Đ. (sinh năm 2002, trú thôn Tân Sơn, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh), do không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ theo quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 6-2-2026 của Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang. Vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5-8-2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Quyết định cũng nêu rõ, công dân L.T.Đ. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Quá thời hạn mà công dân L.T.Đ. không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cũng đã ký ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính 62,5 triệu đồng đối với công dân V.H.S. (sinh năm 2002, trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), do không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ.

DƯƠNG QUANG